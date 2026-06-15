Lavrov afirma que desean conocer cómo EEUU desarrollará su propuesta para Ucrania acordada en Anchorage

RUSSIA, MOSCOW - JUNE 11, 2026: Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov looks on during a meeting with African Union (AU) Commissioner for Political Affairs, Peace, and Security Bankole Adeoye - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha declarado este lunes que Moscú espera conocer de boca de los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su próxima reunión, como Washington pretende implementar los acuerdos sobre Ucrania alcanzados en la cumbre de Anchorage, capital de Alaska, de 2025.

"Esperamos que informen sobre cómo los estadounidenses planean implementar los acuerdos basándose enteramente en su propuesta", ha dicho Lavrov, a la espera del encuentro en Moscú, aún sin fecha confirmada, con los enviados especiales de Trump, Steven Witkoff y su yerno Jared Kushner.

Lavrov ha incidido en que el presidente ruso, Vladimir Putin, está comprometido con la propuesta sobre Ucrania que presentó Trump en la cumbre celebrada en agosto del año pasado en territorio de Alaska, informa la agencia TASS.

En ese sentido, la parte rusa espera que "se implemente la posición acordada sobre la base de la propuesta estadounidense", según ha dicho Lavrov, que ha remarcado que están en juego "los derechos del pueblo ruso" en el este de Ucrania, en donde "el régimen de Kiev lleva muchos años intentando" cuestionarlos.

Lavrov ha contado que esta cuestión centró la conversación por teléfono que mantuvieron en la víspera Trump y Putin. En el contacto, el líder de Estados Unidos confirmó "su interés en ayudar a encontrar soluciones justas y a largo plazo para la crisis ucraniana", ha dicho Lavrov, por lo que están a la espera de ver qué "medidas concretas" pone en marcha.

Las autoridades rusas revelaron hace unos días que está previsto un encuentro con los emisarios de Estados Unidos para este mes de junio, una vez ya conversaron con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. La guerra en Ucrania será uno de los principales temas en la cumbre del G7 que se celebra esta semana en Evian.

PAPEL DE EUROPA EN LAS NEGOCIACIONES

Lavrov también ha hablado de las aspiraciones de Europa de participar en una eventual nueva mesa de negociación con Ucrania, aunque ha cuestionado la premisa sobre la cual pretenden sentarse a dialogar.

Así, ha señalado que "los europeos están sacando conclusiones erróneas sobre la actual situación, pensando que Rusia está perdiendo y Ucrania, ganando, por lo que creen que pueden lanzar ultimátum con la esperanza de que Rusia los acepte".

"Estos cálculos, por supuesto, son completamente erróneos e ilusorios", tal y como se confirmó, ha subrayado durante la visita de los embajadores de Reino Unido, Francia y Alemania la semana pasada a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. "Mi adjunto habló con ellos. No aportaron nada nuevo", ha afirmado Lavrov.