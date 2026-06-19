Lavrov critica la prórroga de las sanciones de la UE como un intento más de que Rusia se rinda

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha criticado este viernes que la prórroga de las sanciones promulgadas por la Unión Europea contra Moscú por la guerra de Ucrania envía "otra señal" más de que lo que persigue Europa es la "capitulación de Rusia".

Los líderes de la Unión Europea avalaron este jueves la extensión un año más, hasta mayo de 2027, las sanciones que aplica a amplios sectores de la economía rusa en respuesta a la invasión de Ucrania.

Se da la circunstancia de que es la primera vez que se amplían 12 meses, y no seis como venía sucediendo cuando el ahora ex primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, próximo a Moscú, representaba a su país en el Consejo, que ha optado por ampliar el periodo de vigencia de las medidas.

"Ayer, en la cumbre de la UE, decidieron prorrogar las sanciones contra Rusia no por seis meses, como habían hecho hasta ahora, sino por un año", ha recordado Lavrov en rueda de prensa con su homóloga de Madagascar, Alice Ndiaye, según recoge por la agencia rusa de noticas TASS.

"Al parecer, esto envía otra señal de que Europa se está tomando en serio a Rusia y de que Rusia debe capitular" en lo que se trata de, a juicio del ministro de Exteriores ruso, una "táctica muy extraña". "Se podría calificar de cualquier cosa menos de política normal y diplomacia normal", ha apuntado.

"SORPRENDIDO" POR EL APOYO DE EEUU A UCRANIA

Por otro lado, Lavrov ha expresado sentirse "sorprendido" por unas declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con las que remarcó el respaldo que Washington ofrece a Ucrania, en una reciente comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

"Recientemente, mi colega Marco Rubio, en una comparecencia ante el Congreso, afirmó, para nuestra sorpresa, que Estados Unidos no puede mediar en los asuntos ucranianos porque apoya plenamente a Ucrania", dijo Lavrov.

Lo cierto es que Rubio reseñó que Estados Unidos no es un "mediador imparcial" ya que proporciona armas a Kiev. En se sentido, Lavrov ha señalado que no solo apoyan a Ucrania extendiendo las sanciones de la anterior administración de Joe Biden, sino también aplicando las suyas propias y nuevos planes armamentísticos.

Con todo ello, en Moscú tienen "la sensación de que podría haber otro cambio en el enfoque de Estados Unidos" para mediar en el conflicto, "como ya ocurrió tras la reunión en Anchorage, donde se alcanzaron los acuerdos", ha dicho Lavrov en alusión a la cumbre celebrada en agosto del año pasado en esta ciudad de Alaska.

Rusia ha incidido en varias ocasiones desde entonces que están completamente comprometidos con esos acuerdos, que incluye concesiones territoriales bastante drásticas para Ucrania, a las que se opone Kiev, como no podría ser de otra forma, además de otros asuntos como el veto definitivo a las aspiraciones ucranianas de formar parte de la OTAN o de recuperar la península de Crimea.