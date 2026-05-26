Lavrov insta a Rubio a evacuar a los diplomáticos de EEUU de Kiev

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha emplazado a su par estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, a evacuar a su personal de la capital ucraniana, Kiev, en lo que parecen los prolegómenos de un nuevo ataque ruso con misiles contral la ciudad.

"Por orden del presidente ruso Vladimir Putin, Serguéi Lavrov informó oficialmente a la parte estadounidense que, en respuesta a los continuos ataques terroristas del régimen de Kiev contra civiles y objetivos civiles en territorio ruso, las Fuerzas Armadas rusas están lanzando ataques sistemáticos y constantes contra instalaciones en Kiev utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas y contra los centros de toma de decisiones pertinentes", ha informado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

Lavrov ha recordado el comunicado publicado este mismo lunes por Moscú en el que se recomienda la evacuación a Estados Unidos y a los demás países con representación diplomática en Kiev.

El ministro se ha referido además a los acuerdos alcanzados en agosto de 2025 entre Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump, y "lamentó que los descarados esfuerzos de las élites europeas y del régimen de Kiev estén socavando estos acuerdos, que abrieron el camino a una solución sostenible a largo plazo basada en un equilibrio de intereses".

Rubio y Lavrov han tratado además otros frentes abiertos como "la crisis en el estrecho de Ormuz" y o "la situación en torno a Cuba". Ambos "confirmaron su compromiso mutuo, a pesar de las diferencias conocidas, de intensificar los esfuerzos para normalizar las condiciones de trabajo de las misiones diplomáticas rusas y estadounidenses en el territorio del otro", concluye el comunicado.

Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense ha confirmado la conversación en un breve comunicado en el que ha indicado que "las partes intercambiaron puntos de vista sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, las relaciones bilaterales y la situación en Irán", sin más detalles.

Estados Unidos lleva meses intentando mediar en un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por Putin, si bien hasta ahora los esfuerzos no se han materializado en un pacto, con el diálogo suspendido en parte a causa del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán.