Ucrania.- AMP.- Los líderes UE apuntan el inicio de las negociaciones de adhesión tras quedar atrás el veto de Orbán

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, António Costa, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - SIERAKOWSKI FREDERIC - Archivo

Zelenski pide a los líderes la entrada "cuanto antes"

AYIA NAPA (CHIPRE), 23 (de los enviados especiales de EUROPA PRESS Laura García Martínez y Daniel Blanco)

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea apuntan a discutir la apertura formal de los primeros capítulos de negociación con Ucrania para su adhesión al club comunitario, como "próximo paso" en su apoyo a Kiev, después de que el veto de Hungría a todo acercamiento al país haya quedado atrás y los 27 hayan logrado desbloquear el préstamo europeo de 90.000 millones de euros y la adopción del vigésimo paquete de sanciones a Rusia.

"Es el momento de mirar adelante y preparar el próximo paso. El próximo paso es abrir el primer 'cluster' (bloque de negociación); cumplimos con los dos primeros pasos y cumpliremos con el próximo paso", ha afirmado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una comparecencia sin preguntas junto al presidente de Ucrania, Vlodomir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Los tres políticos se han reunido en Nicosia para dirigirse después a la localidad portuaria de Ayia Napa (este de Chipre) en donde se celebra esta noche una cumbre informal de líderes de la UE a cuya primera sesión ha sido invitado el presidente ucraniano, si bien luego los 27 tendrán una cena ya sin Zelenski sobre el contexto internacional.

Ucrania goza desde 2022 del estatus de candidato y, en diciembre de 2023, los 27 dieron luz verde a iniciar las negociaciones, pero en la práctica el bloqueo húngaro ha impedido abrir ninguno de los capítulos de reformas que Kiev debe completar para culminar su incorporación al club.

El propio Zelenski ha celebrado que los 27 hayan salvado el veto del Gobierno saliente de Viktor Orbán y podido al fin tomar una decisión "fuerte y fundamental", en referencia al préstamo para cubrir las necesidades urgentes de financiación de Ucrania, del que ha dicho que trabajarán para que sea posible liberar el primer desembolso "lo antes posible".

El mandatario ucraniano también ha afirmado que su Gobierno seguirá "trabajando par empujar a Rusia hacia la diplomacia real para acabar con esta guerra". "Es un gran día", ha celebrado en una breve intervención en la que se ha mostrado muy emocionado y ha querido expresar su agradecimiento personal a los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea.

ZELENSKI PIDE LA ENTRADA "CUANTO ANTES" Y MACRON, UN CALENDARIO A BRUSELAS

Más tarde, ya a su llegada a la cumbre informal de líderes que compartirán con él una primera sesión, Zelenski ha instado al bloque a que la entrada de Ucrania se produzca "cuanto antes"; al tiempo que ha defendido que los Veintisiete también están abiertos a que el ritmo se acelere.

En este contexto, varios líderes europeos han apuntado ya su disposición a abordar la apertura de los primeros capítulos de reformas de cara a la adhesión, entre ellos el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, quien ha abogado por "mantener el impulso" de cara a la "ampliación con Ucrania y Moldavia" y continuar también con la presión sobre Rusia.

"En mi opinión, el futuro de Ucrania está absolutamente en Europa. Cuanto antes empecemos, antes llegaremos a ello", ha insistido Michal, quien ha celebrado poder avanzar con celeridad ahora que la UE ya no es "rehén" de Orbán. En este sentido, ha avisado de que Kiev es consciente de que para poder avanzar en la integración debe dar "todos los pasos necesarios" para llegar a ser miembro de la Unión.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su parte, ha apuntado a la Comisión Europea y confiado en que "en las próximas semanas" el Ejecutivo de Von der Leyen presente un "calendario preciso e iniciativas" claras que tanto Ucrania como Moldavia deben cumplir para la apertura de capítulos que tanto llevan esperando.

La Alta Representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, a su vez, ha evitado referirse a calendarios precisos, pero ha defendido que Ucrania está "claramente en el camino de la membresía" y ha confirmado que los líderes abordarán en esta cumbre "cómo acelerar realmente" el proceso, "dado que tenemos ahora nuevas circunstancias". Además ha señalado que hay distintas propuestas sobre el modo de avanzar en la adhesión, en alusión a si apostar por procesos parciales o acelerados, pero no ha querido apuntar las opciones, a la espera de que los líderes traten el asunto.

"Quizá podamos avanzar en asuntos que eran líneas rojas o han estado bloqueados antes. Vamos a ver si podemos avanzar con ello", ha añadido Kallas. De este modo, la jefa de la diplomacia europea se ha referido sin mencionarlo expresamente al veto sistemático impuesto por Hungría en las decisiones sobre Ucrania, pero que ha quedado diluido tras perder Orbán las elecciones ante el líder de la oposición, el conservador Péter Magyar, que tomará el relevo como primer ministro a principios de mayo.

ESPAÑA CELEBRA EL FIN DEL BLOQUEO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha hecho declaraciones a su llegada a la cumbre informal de líderes, pero fuentes de su Ejecutivo celebran que se haya formalizado el acuerdo para desbloquear el préstamo europeo de 90.000 millones de euros a Kiev, al tiempo que han recalcado el papel que ha jugado España para que estos fondos lleguen finalmente a Kiev.

Las mismas fuentes trasladan que el Ejecutivo español ha trabajado mucho para hacerlo posible y por tanto era un momento muy esperado, que se ha logrado una vez que los 27 han conseguido zafarse del veto que ejercía Hungría.

En el Gobierno, además, subrayan que España ha sido uno de los apoyos más firmes de Ucrania en su camino a la adhesión y que este proceso comenzó en diciembre de 2023, en el semestre de presidencia rotatoria española del Consejo de la UE.