Ucrania.- AMP.- Lukashenko responsabiliza a Kiev del ataque contra un autobús de un equipo bielorruso de fútbol infantil

Archivo - El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en una imagen de archivo. - -/Belarusian Presidency/dpa - Archivo

Asegura que se trata de "puro fascismo" y pide explicaciones "justas y honestas" por parte de Kiev

Minsk convoca al encargado de negocios de Ucrania para protestar por lo sucedido

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha responsabilizado este jueves a las fuerzas ucranianas del ataque perpetrado el miércoles en Rusia contra un autobús en el viajaba un equipo bielorruso de fútbol infantil, un suceso que se saldó con una mujer muerta y siete heridos, cinco de ellos menores de edad.

"No nos apresuramos con conclusiones, pero notamos claramente el hecho de que es un vehículo aéreo no tripulado de origen ucraniano", ha afirmado el jefe de Estado bielorruso, según informaciones recogidas por la agencia de noticias BelTA.

Así, ha afirmado que Minsk espera una respuesta "justa y honesta" por parte de las autoridades ucranianas sobre lo sucedido y ha tildado de "puro fascismo" lo sucedido, al tiempo que ha pedido un "castigo adecuado a los responsables de este ataque".

Además, las autoridades bielorrusas han convocado al encargado de negocios de Ucrania en el país, Ivan Novitski, para expresarle su más enérgica protesta por lo sucedido y han exigido explicaciones "concretas" al respecto, además de una "investigación inmediata y objetiva y que los culpables sean llevados ante la Justicia de la forma más estricta".

Minsk, han asegurado, buscará una evaluación internacional y una condena inequívoca del ataque. "En conexión con este suceso horrible, el Ministerio de Exteriores de Bielorrusia ya ha enviado las notificaciones pertinentes a las misiones bielorrusas en el extranjero, sobre todo a nuestros representantes permanentes ante los organismos internacionales, incluida Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Comunidad de Estados Independientes", ha aclarado.

En este contexto, Bielorrusia "se reserva el derecho de celebrar sesiones y audiencias ante organismos internacionales" en relación con el ataque. "No permitiremos que la muerte de civiles y el dolor de nuestros niños quede sin respuesta", han aclarado.

El miércoles, las autoridades de Rusia denunciaron que una mujer murió en el ataque, en el que resultaron heridos cinco niños y el cual que achacó directamente a las fuerzas de Ucrania y tuvo lugar contra un autobús en el que viajaba un equipo bielorruso de fútbol infantil y que se dirigía a la ciudad de Gelendzhik, en la región rusa de Briansk, procedente de la bielorrusa Gómel.

El Gobierno ruso también condenó lo sucedido y calificó el ataque de "crimen abominable" perpetrado por "el régimen de Volodimir Zelenski que, pese a sus declaraciones hipócritas sobre el presunto compromiso con la defensa de los niños, los pone en peligro de manera consciente y sin duda alguna".