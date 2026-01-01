Ucrania.- AMP.- Al menos 24 civiles muertos en un ataque ucraniano con drones en Jersón

Víctima de un supuesto ataque ucraniano en Jersón - GOBIERNO PRORRUSO DE JERSÓN, UCRANIA

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos 24 personas han muerto y más de 50 han resultado heridas como consecuencia de un ataque con drones contra la localidad de Jorli, en Jersón, en la costa ucraniana del mar Negro controlada por las fuerzas rusas, según han informado las autoridades prorrusas de Jersón.

"Según los informes preliminares hay más de 50 personas heridas y 24 muertos (...). Muchos han muerto quemados vivos. Hay un niño muerto", ha explicado el gobernador prorruso de Jersón, Volodimir Saldo, en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.

La intensidad de las llamas, que no han podido ser extinguidas hasta la mañana del jueves, ha impedido el rescate de las víctimas, ha relatado.

Saldo ha explicado que tres drones impactaron contra una cafetería y un hotel en el que "había civiles celebrando el Año Nuevo". "Uno de los drones estaba cargado con una mezcla incendiaria como la utilizada este verano por Kiev para quemar nuestros campos. Ahora han quemado deliberadamente a personas", ha asegurado Saldo, que ha comparado este ataque con el de la Casa Sindical de Odessa.

Saldo ha denunciado que "así es la paz que (el presidente ucraniano, Volodimir) Zelenski dice querer". "Kiev sigue hablando de paz. Que el mundo vea qué tipo de 'paz' ofrecen: 24 muertos, decenas de heridos, mujeres, niños, un ataque contra una celebración de Año Nuevo", ha reprochado.

El dirigente prorruso ha anunciado la declaración de dos días de luto los días 2 y 3 de enero en la región de Jersón. "La región llora con las víctimas. Todas las víctimas están recibiendo la atención necesaria", ha anunciado.

El Ministerio de Defensa ruso ha informado en su último parte de la intercepción de 250 drones desde la pasada noche, la mayoría en la región de Krasnodar, seguida de la del mar de Azov, Tula, Crimea y Moscú. Además, ha destacado el derribo de un avión de combate Su-27 ucraniano.

El Comité de Investigación ruso ha abierto ya una investigación por "atentado terrorista con resultado de muerte de más de 20 civiles".

Más tarde, el propio Saldo ha informado de "otro sangriento crimen de los degenerados de Kiev" por la muerte de un niño de cinco años de edad en un ataque de un dron contra un vehículo en el que viajaban además del niño su madre y sus abuelos en el distrito de Oleshkinski. "El niño ha muerto y todos los adultos han sufrido heridas múltiples" y han sido hospitalizados con pronóstico grave en el Hospital Regional Central de Skadovsk.

Las autoridades ucranianas no han respondido por el momento a estas informaciones, pero sí han confirmado la muerte de un hombre de 31 años que atribuyen a un ataque de un dron ruso precisamente en Jersón. En concreto el ataque se produjo en el distrito de Dnipró de Jersón, según ha informado el gobernador militar ucraniano de Jersón, Oleksandr Prokudin.