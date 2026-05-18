Ucrania.- AMP.- Al menos 26 heridos en un ataque del Ejército ruso sobre la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk

April 23, 2026, Dnipro, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine: Emergency workers are clearing the upper levels of the structure after a direct hit by a Russian strike drone in DNIPRO, Ukraine, April 23, 2026. The attack destroyed multiple apartment units, leavin - Europa Press/Contacto/Den Polyakov

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos 26 personas han resultado heridas este lunes como consecuencia de un nuevo ataque nocturno de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la provincia de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania, que se prolongó durante más de seis horas, según ha denunciado el presidente del país, Volodimir Zelenski.

El mandatario ucraniano ha destacado que estos últimos ataques no solo han dañado "gravemente" infraestructura e instalaciones civiles y energéticas en toda la región, sino que también han afectado a otras partes de Ucrania, como Odesa, donde los drones rusos han impactado sobre un buque de propiedad china.

Zelenski ha sugerido incluso de que este ataque sobre la embarcación china no habría sido un accidente. "Los rusos no podían ignorar qué buque estaba en el mar", ha dejado escrito en sus redes sociales.

En total, las fuerzas rusas han utilizado 524 drones y 22 misiles de varios tipos, tanto balísticos como de crucero", ha detallado el presidente ucraniano, que ha asegurado que estos ataques evidencian la necesidad de que Europa desarrolle sus propias defensas aéreas y sea autosuficiente frente a estas amenazas.

"Lo repetimos una vez más, necesitamos nuestras propias capacidades antibalísticas y una defensa aérea ucraniana más fuerte", ha remarcado Zelenski, que ha adelantado que a lo largo de esta semana abordará con sus socios europeos estas preocupaciones.

ATAQUES SOBRE DNIPRÓ

Por su parte, el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha detallado en redes sociales que los ataques han caído sobre seis ciudades de la provincia, que entre los heridos hay menores de edad, y que el Ejército ruso ha empleado drones, artillería y bombas aéreas.

En la capital homónima de la provincia, ha sido 18 las personas afectadas por unos ataques que han dañado infraestructura civil y edificios residenciales. El resto de ataques han golpeado las ciudades de Krivói Rog, Sinelnikove, Kamianski, Nikopol y Samarivski.

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado de que durante la última noche sus defensas aéreas han logrado interceptar 503 drones y cuatro misiles de crucero modelo Iskander-K, mientras que han registrado al menos 34 impactos, los de 18 misiles y 16 vehículos aéreos no tripulados.