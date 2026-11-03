AMP.- Al menos 73 heridos y más de 220 evacuados tras un ataque ruso contra un centro hospitalario en Járkov

Archivo - April 18, 2025, Kharkiv, Ukraine: A man removes a broken insulating glass piece at an apartment block damaged by a Russian ballistic missile attack in Kharkiv, Ukraine, on April 18, 2025. Russian troops attacked Kharkiv with three ballistic miss - Viacheslav Madiievskyi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han denunciado este martes un ataque contra un complejo médico en Járkov que ha dejado al menos 73 heridos y ha obligado a la evacuación de hasta 226 pacientes a otros centros médicos.

El bombardeo ha impactado en un paso situado entre los edificios de una institución médica del distrito de Nemishlianski, situado en la zona oriental de la capital regional, según ha informado el gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, en un mensaje en redes en el que ha asegurado que todos los afectados están recibiendo ya atención médica.

El ataque, sin embargo, ha afectado a más construcciones de la ciudad, según ha indicado también en redes su alcalde, Igor Terejov, quien, tras informar de un "ataque combinado con misiles balísticos y antiaéreos", ha precisado que el impacto ha dañado más de 1.000 ventanas tanto del complejo hospitalario como de otros edificios circundantes.

El último balance lo ha ofrecido el propio presidente de Ucrania, Volodimir Zelenksi, quien ha cifrado en 73 las personas heridas y ha detallado que el departamento de cardiología, donde recibían tratamiento las víctimas, resultó impactado.

El líder ucraniano ha encuadrado este ataque en los 289 drones, 17 misiles balísticos y 59 misiles cruceros lanzados por Rusia durante la noche, apuntando que su objetivo principal fueron las infraestructuras energéticas, con ataques a instalaciones y subestaciones en las regiones de Odesa, Cherkasi, Yitomir, Vínnitsia, Járkov, Dnípro, Chernivtsi, Chernígov y Rivne. "En muchas ciudades y comunidades, las interrupciones de energía de emergencia y no programadas están en curso", ha afirmado.

ATAQUES EN MEDIO DE LAS MIDTERMS EN EEUU

Según ha expuesto Zelenksi, resulta "revelador" que esta ofensiva rusa llegue cuando Estados Unidos está inmerso en las elecciones legislativas de medio mandato en las que Donald Trump se juega la estabilidad política del último tramo de su mandato.

"Los rusos creen que Estados Unidos no hará caso a esta señal de ellos. Pero tal terror debe ser tenido en cuenta y detenido. Se debe ayudar a Ucrania a defender sus cielos, de lo contrario Rusia nunca detendrá sus ataques con misiles", ha afirmado.

De esta forma ha señalado a Washington para poder "construir la paz de manera honesta y confiable". "Estados Unidos puede hacerlo", ha añadido, incidiendo en que no cabe guardar silencio ante los ataques rusos.