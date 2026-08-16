Al menos cinco muertos en ataques de Ucrania contra la región rusa de Rostov

August 11, 2026, Zaporizhzhia, Ukraine: Specialists collect debris for forensic examination and document evidence of a war crime at the site of a Russian missile impact near the State Center for Standardization, Metrology and Certification, Zaporizhzhia, - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y otra ha sido herida este domingo tras un ataque con drones por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre la región de Rostov, en el sureste de Rusia, según han informado las autoridades locales.

"Esta noche, como consecuencia de un ataque aéreo contra la región de Rostov, tres personas han fallecido y otra ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital", ha anunciado en sus redes sociales el gobernador de la región, Yuri Sliusar, antes de informar del hallazgo de otros dos cuerpos sin vida.

El dirigente, que ha trasladado sus "más sentidas condolencias" a los familiares de las víctimas, ha indicado que las fuerzas rusas han derribado "más de 150 drones y misiles en tres ciudades y nueve distritos" durante la ola de ataques por parte de Kiev.

Asimismo, ha señalado que varios edificios en la localidad de Kamensk han sufrido daños significativos, siendo las viviendas y los edificios de la Administración "los más afectados".

Los incendios declarados en las localidades de Staraya y Volchenski ya han sido extinguidos, mientras que los equipos de emergencia mantienen bajo control, aunque aún activo, otro fuego en la zona forestal de Kamenski.

En total, se han registrado daños en los distritos urbanos de Kamensk-Shakhtinski, Gukovo, Donetsk, Kamenskoye, Konstantinovski, Millerovski, Matveyevo-Kurganski, Chertkovski, Sholokhovski, Tsimlyanski, Tarasovski y Verkhnedonski.

Según han informado las autoridades rusas, durante la madrugada de este domingo, unos 600 drones ucranianos han estado sobrevolando la región de Moscú, capital rusa.

"Entre la tarde de ayer y las 6.30 de esta mañana, 600 drones sobrevolaban la región de Moscú, de los cuales 201 fueron destruidos en la región", ha esclarecido el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin.

Antes, el alcalde de Moscú informó que 132 drones habían sido derribados cuando se aproximaban a la capital. Tres personas resultaron heridas en el ataque cerca de la carretera de entrada a la capital.

La guerra en Ucrania comenzó en febrero de 2022, cuando Rusia lanzó una ofensiva militar a gran escala que el presidente ruso, Vladimir Putin, justificó como una operación destinada a proteger a la población del Donbas de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y a hacer frente a los riesgos para la seguridad rusa derivados del avance de la OTAN hacia el este.

Desde entonces, los ataques con drones contra objetivos militares, infraestructuras y otras instalaciones situadas en zonas bajo control ruso se han convertido en una práctica recurrente dentro del conflicto.