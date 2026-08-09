Al menos cinco muertos y más de 20 heridos por un ataque ucraniano en la región rusa de Belgorod

Archivo - Una bandera de Rusia. - Annette Riedl/dpa - Archivo

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han denunciado este domingo que al menos cinco civiles han muerto y otros 25, entre ellos dos niños, han resultado heridos en un ataque masivo con drones por parte de Ucrania contra la región de Belgorod durante la madrugada.

"Lamentablemente, según información actualizada, han muerto tres civiles. Ofrezco mis sinceras condolencias a sus familias. Entiendo que ninguna palabra puede aliviar el dolor que sienten sus seres queridos", ha indicado el gobernador regional en funciones, Alexander Shuvaev, en un mensaje en redes sociales.

Asimismo, ha detallado que otras 25 personas están hospitalizadas por heridas, incluidos niños de cuatro y nueve años. "Un niño está hospitalizado; los médicos evalúan su condición como moderada. Además, 13 adultos siguen en los hospitales, uno de los cuales se considera grave", ha indicado.

Más tarde, las autoridades locales han confirmado que los equipos de emergencias rusos han recuperado el cuerpo de una persona bajo la estructura de un edificio que estaba envuelto en llamas, mientras que otro hombre que estaba en estado crítico ha muerto en el hospital.

El ataque ucraniano masivo ha provocado daños además en vehículos, en al menos dos edificios residenciales y en varias instalaciones administrativas, si bien los equipos de bomberos están desplegados en la zona para evitar que se propaguen las llamas.

DOS MUERTOS EN JÁRKOV

En paralelo, el jefe de la administración militar regional de Járkov, Oleg Sinegubov, ha informado de que dos personas han muerto y otras 23 han resultado heridas por un ataque con drones rusos contra un edificio residencial en el distrito de Saltivski, a primera hora de la mañana.

"Cinco de los heridos se encuentran hospitalizados, incluida una mujer en estado grave. Los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar del ataque", ha indicado, agregando que la prioridad ahora es retirar los escombros de las plantas colapsadas y asegurarse de que no haya nadie atrapado debajo.

En concreto, el ataque --que ha dejado dos hombres de 50 y 66 años muertos-- ha destruido las plantas comprendidas entre la séptima y la décima. Entre los heridos hay un menor de cinco años, mientras que otras once personas han sufrido heridas por la onda expansiva.