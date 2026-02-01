Ucrania.- AMP.- Al menos cuatro civiles muertos en ataques rusos y ucranianos en las últimas horas

Ataque de un dron ruso en Dnipró (Ucrania) - GOBIERNO REGIONAL DE DNIPRÓ (UCRANIA)

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro civiles han fallecido en las últimas horas en ataques ucranianos sobre territorio controlado por Rusia y en ataques rusos sobre territorio bajo control ucraniano, según han informado ambas partes.

Un hombre y una mujer han muerto este domingo en un ataque de un dron de las Fuerzas Armadas rusas sobre la ciudad de Dnipró, en el centro del frente oriental de Ucrania, ha explicado el gobernador militar regional, Oleksander Ganzha. "El hombre y la mujer fallecidos acababan de mudarse a la casa destruida anoche por los agresores", ha relatado Ganzha en redes sociales.

El ataque ha provocado un incendio que ha destruido la vivienda. Dos domicilios más han resultado dañados, según Ganzha, que denuncia ademas ataques de artillería y drones FPV en la zona.

Por otra parte, las autoridades prorrusas instaladas en la región ucraniana de Mariúpol han informado de la muerte de una mujer y de un niño en un ataque ucraniano en Sartana, en la región de Donetsk, ha informado el gobernador prorruso de Donetsk, Denis Pushilin.

Otro menor ha resultado herido en el ataque, ocurrido en Sartana, cerca de la ciudad de Mariúpol, según Pushilin. La fallecida nació en 1991 y el niño, en 2020. "Además, un niño nacido en 2018 está herido y está recibiendo atención médica especializada", ha explicado.

Mientras, el Ministerio de Defensa ruso ha informado de la "liberación" de las localidades de Zelenoye, en Járkov, y de Sujetske, en Donetsk.

Además, las autoridades ucranianas han denunciado un ataque ruso con dron contra una maternidad de Zaporiyia que ha provocado heridas a seis personas. El gobernador militar de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha explicado que entre las víctimas hay mujeres que estaban pasando revisión en el momento del ataque.

Ucrania denuncia que solo durante el mes de enero ha habido 6.000 ataques de drones rusos, 5.500 ataques con bombas guiadas y 158 misiles de distintos tipos lanzados contra territorio ucraniano, casi todos dirigidos a la infraestructura eléctrica y los ferrocarriles.