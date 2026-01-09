Ucrania.- AMP.- Al menos cuatro muertos y una veintena de heridos en un ataque ruso sobre Kiev

January 5, 2026, Kyiv, Kyiv Oblast, Ukraine: A medical clinic after a direct hit by a Russian Shahed drone that killed one person. - Europa Press/Contacto/Tommaso Fumagalli

Al menos cuatro personas han muerto y una veintena han resultado heridas en un ataque del Ejército ruso contra la capital ucraniana, Kiev, han anunciado en las primeras horas de este viernes las autoridades locales.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha ofrecido este balance preliminar a través de su canal de Telegram, donde ha precisado que 14 de los 19 heridos han sido hospitalizados, mientras que el resto ha recibido tratamiento médico en el lugar del ataque.

Además, ha indicado que entre las víctimas se encuentran cinco profesionales sanitarios, incluido uno que ha fallecido, a consecuencia de un bombardeo que ha provocado daños en infraestructura y cortes de electricidad y agua en distintas áreas de la ciudad.

En el distrito de Dnipró, el impacto de un dron sobre un edificio residencial de doce plantas ha provocado un incendio y daños parciales. De igual modo ha ocurrido en un bloque de 18 pisos en el de Desnianski, donde también han resultado dañados un centro comercial y un centro de salud.

Asimismo, se han sido afectados los distritos de Pechersk y Darnitsia, donde también se han desplegado los equipos de emergencias.