Ucrania.- AMP.- Al menos diez muertos en un ataque ruso contra un buque mercante en el mar Negro

April 17, 2025, Odesa Region, Ukraine: A bulk carrier sails in the Black Sea while the Ukrainian Navy is on patrol off the coast of Odesa, Ukraine, on April 17, 2025. - Europa Press/Contacto/Nina Liashonok

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez tripulantes de un buque mercante que navegaba por el mar Negro han muerto tras un ataque ruso contra el navío, de bandera de Guinea Bissau, cuando se encontraba próximo a la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania.

"La operación de búsqueda y rescate se prolongó toda la noche. Se ha controlado el incendio a bordo del buque. Se ha logrado rescatar y llevar a tierra a ocho tripulantes. Lamentablemente, diez personas, entre ellas el piloto de la empresa estatal 'AMPU'", ha informado la propia Administración de Puertos Marítimos de Ucrania en un mensaje en redes sociales.

El ataque se produjo cuando el buque había completado su carga de maíz y salía del puerto ucraniano. A bordo se encontraban 17 tripulantes, todos ciudadanos de Siria e India, aparte del piloto de nacionalidad ucraniana.

"Los ocupantes rusos han lanzado tres misiles de crucero Kh-59/Kh-69 contra el buque de carga civil Golden Leo (bandera de Guinea-Bissau, armador turco), que en el momento del ataque se dirigía a la salida de la zona de combate con un cargamento de grano", ha denunciado la Armada de Ucrania en redes sociales.

El brazo naval de las fuerzas ucranianas ha precisado que "el impacto se produjo en la zona de estribor de la superestructura, provocando un incendio a bordo".

"Este es otro ataque ruso selectivo contra una embarcación civil desarmada con bandera extranjera que no representaba ninguna amenaza militar", ha declarado la Armada ucraniana, tachando la acción atribuida a las fuerzas rusas como "un acto de terror contra la navegación pacífica y una grave violación del Derecho Internacional Humanitario".

Por su lado, el ministro de Reconstrucción, Infraestructura y Transporte de Ucrania, Mikola Kalashnik, que ha ido informando sobre la situación tras el ataque se ha sumado a las denuncias incidiendo en que "es otro crimen de guerra cometido por Rusia y un duro golpe para la seguridad del transporte marítimo internacional y la seguridad alimentaria mundial".