September 26, 2026, Kyiv, Ukraine: A supermarket on the ground floor of a five-storey apartment block in the Solomianskyi district is damaged by a Russian drone attack, Kyiv, Ukraine, September 26, 2026. During the morning assault on the capital, a Russia - Yevhen Kotenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han fallecido y otras ocho han resultado heridas en Kiev como consecuencia de una nueva oleada de ataques rusos con drones y misiles que se ha prolongado durante varias horas durante la madrugad de este lunes, con impactos y daños en zonas residenciales y civiles de la capital ucraniana.

El episodio más grave ha tenido lugar a última hora de la noche del domingo en el mercado mayorista de alimentos Stolichni, situado en las afueras de Kiev, donde un ataque aéreo ha provocado un incendio de grandes dimensiones, según ha informado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, quien ha confirmado un balance inicial de cuatro heridos y dos fallecidos.

"Un mercado está en llamas en un suburbio de la capital. Según los médicos, hay cuatro personas heridas. Están siendo examinadas y recibiendo asistencia médica. Además, dos personas han fallecido", ha notificado Klitschko en un mensaje difundido a través de Telegram.

Mientras tanto, en el centro de Kiev, las autoridades han activado los sistemas de defensa antiaérea ante una alerta que ha permanecido activa durante unas nueve horas y ha estado acompañada de fuertes explosiones y detonaciones.

Durante el ataque se ha interrumpido temporalmente la circulación de trenes y los pasajeros han sido trasladados a refugios subterráneos mientras permanecía activa la alerta, según ha recogido el diario ucraniano 'The Kyiv Independent'.

Ya durante la madrugada de este lunes, una nueva tanda de ataques ha provocado daños en distintos puntos de la ciudad.

En el distrito de Podilski, un edificio de uso no residencial ha sufrido importantes desperfectos y se ha declarado un incendio que ha afectado parcialmente al tejado. Un segundo impacto ha generado una onda expansiva que ha roto las ventanas de un inmueble residencial próximo. Los equipos de rescate han localizado allí a tres personas heridas.

En el distrito de Holosivski, otro dron ha alcanzado un edificio residencial privado de dos plantas, en un incidente que se ha saldado con una persona herida. Además, se han registrado incendios en edificios de oficinas de los distritos de Pecherski y Shevchenkivski.

Klitschko ha informado asimismo de un incendio en una gasolinera situada en el distrito de Obolonski, también en la capital.

Estos ataques se han producido después de una jornada especialmente intensa en Kiev, donde al menos otras nueve personas fallecieron durante la jornada y alrededor de una decena, incluido un menor, resultaron heridas.

Paralelamente, los ataques rusos han causado también numerosas víctimas en Járkov. El jefe de la Administración Estatal Regional, Oleg Sinegubov, ha elevado a 22 el número de personas heridas en el distrito de Saltiv, después de que los servicios médicos atendieran a los afectados en el lugar.

El ataque ha alcanzado además un bloque residencial, cuya segunda y tercera planta han quedado destruidas. Los equipos del Servicio Estatal de Emergencias, personal sanitario y agentes de Policía se han desplazado hasta la zona para atender a las víctimas y continuar las labores de emergencia.

DENUNCIA DE ZELENSKI

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado el "brutal" ataque ruso contra "un edificio de apartamentos" en Járkov, antes de lamentar daños en "edificios residenciales, infraestructura de comunicaciones y gasolineras" en Kiev, donde también han sido alcanzados "una cafetería y un mercado".

"En Odesa, un buque con bandera de Palau ha sido alcanzado", ha señalado el mandatario, que ha confirmado daños en varias provincias y ha detallado que entre los muertos en Kiev hay un ciudadano de Azerbaiyán. "Mis condolencias a sus familias y seres queridos", ha apuntado en redes sociales.

Asimismo, ha expresado su agradecimiento a "todos aquellos que no permanecen en silencio ante lo que pasa en Ucrania" y a los que "preparan paquetes concretos de apoyo" al país". "Se necesitan decisiones claras. "Defensa antiaérea, apoyo energético y ayuda cubriendo los huecos presupuestarios. Esas son las cosas que refuerzan a Ucrania y ayudan a la gente a aguantar", ha zanjado.

La Fuerza Aérea ucraniana ha especificado que las fuerzas rusas han lanzado durante la noche 165 drones contra el país, antes de agregar que 112 han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea.

Sin embargo, ha confirmado que se han registrado impactos en catorce puntos, así como la caída de restos de las interceptaciones en otros siete lugares, sin pronunciarse sobre víctimas. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.

REIVINDICACIÓN DE RUSIA

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado a primera hora del lunes nuevos ataques con drones contra "centros logísticos y de comunicación", "instalaciones de infraestructura portuaria" y "buques desplegados en apoyo a las Fuerzas Armadas ucranianas".

La cartera ha especificado en un comunicado en redes sociales que, en el caso de Kiev, entre los objetivos figura "un centro de procesamiento de datos de UkrTelecom, una de las mayores empresas que presta servicios de comunicaciones fijas y móviles, así como Internet de alta velocidad para las Fuerzas Armadas de Ucrania".

Asimismo, ha afirmado que sus tropas atacaron otro "centro de procesamiento de datos de DreamLine", a la que describe igualmente como "una de las principales empresas de suministro de servicios de Internet de alta velocidad para las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluido el almacenamiento de información de Inteligencia".

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que entre los objetivos en la capital figuran también "instalaciones de infraestructura de combustible utilizadas en interés de las Fuerzas Armadas de Ucrania" e "infraestructura e instalaciones del aeródromo militar de Vasilkov", que habría sufrido daños.

Además, ha reivindicado ataques contra "centros logísticos" y "un buque de carga" en el puerto de Chornomorsk, en la provincia de Odesa, así como ataques contra el puerto de Izmail y un puesto del Servicio Estatal de Fronteras en esta misma zona del sur de Ucrania.

Por último, la cartera ha subrayado que los sistemas de defensa antiaérea rusos han destruido durante la noche 254 drones lanzados por las tropas ucranianas en varias regiones del país, entre ellas la de Moscú, así como en aguas del mar Negro, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada en 2014.