Ucrania.- AMP.- Al menos un fallecido y decenas de heridos por ataques rusos en el oeste de Ucrania

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y decenas han resultado heridas como resultado de los ataques ejecutados este jueves por el Ejército ruso contra distintos puntos del oeste de Ucrania, han informado las autoridades locales.

Un ataque combinado con un dron y misiles de crucero contra Leópolis se ha saldado con una víctima mortal y dos heridos, según ha anunciado en su canal de Telegram el gobernador, Maksim Kozitski, que también ha lamentado que decenas de edificios residenciales han quedado dañados.

En Mukachevo, una localidad situada en la región de Transcarpatia, también en el oeste del país, el Ayuntamiento ha informado en su cuenta de Facebook de que hay hasta el momento al menos quince damnificados.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha informado de que uno de los lugares alcanzados por los proyectiles del Ejército ruso en Transcarpatia es una empresa civil de capital estadounidense que producía electrodomésticos. "Muy llamativo que este sea un objetivo para Moscú", ha ironizado.

Zelenski ha lamentado que este nuevo ataque ruso se produzca "como si nada estuviera cambiando en absoluto", en clara alusión a las últimas conversaciones por separa que tanto él como el presidente Vladimir Putin mantuvieron con Donald Trump.

"Como si el mundo no se estuviera esforzando para detener esta guerra. Es necesaria una reacción. Moscú aún no ha dado señales de que realmente vaya a entablar negociaciones serias y poner fin a esta guerra", ha dicho Zelenski, quien ha vuelto a reclamar mayor presión y sanciones para Rusia.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania activaron en las últimas horas de este miércoles las alertas en varias regiones del país, incluida la capital, Kiev, ante el lanzamiento masivo de drones por parte de Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado en estos últimos días a Rusia de intensificar su ofensiva para intentar demostrar su fuerza de cara a las potenciales negociaciones de paz, por lo que ha instado a sus socios a mantener las medidas de presión política y económica hasta que haya un alto el fuego.