Al menos un muerto y 22 heridos, entre ellos cuatro niños, en una nueva ola de ataques rusos contra Kiev

October 20, 2026, Kyiv, Ukraine: State Emergency Service workers address extensive damage to a multi-storey building in the Holosiivskyi district caused by a Russian drone attack, Kyiv, Ukraine, October 20, 2026. - Danylo Antoniuk / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras 22 han resultado heridas, entre ellas cuatro menores de edad, como consecuencia de una serie de ataques con misiles balísticos perpetrados por las Fuerzas Armadas de Rusia desde la noche del miércoles contra seis distritos de la capital de Ucrania, Kiev.

Según ha informado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania a través de un comunicado, los bombardeos han provocado numerosos incendios y graves daños materiales en infraestructuras residenciales y civiles a lo largo de la ciudad.

En el distrito de Dniprovski, las autoridades han confirmado el fallecimiento de una persona, mientras que un niño ha tenido que ser hospitalizado. Otras cinco personas han resultado heridas en esta misma zona, donde se han registrado incendios en varios edificios y daños en vehículos.

El distrito de Pecherski ha sido otro de los más afectados por la ofensiva, con ocho personas heridas, entre ellas tres menores. Los ataques en esta área han provocado daños en edificios civiles, ambulancias y un monasterio local. Por su parte, en el distrito de Holosivski, el impacto contra un edificio no residencial ha dejado un saldo de seis heridos.

En Sviatoshinski, los bomberos han logrado sofocar un aparatoso incendio que ha arrasado unos 1.100 metros cuadrados tras alcanzar un complejo de restaurantes y un edificio no residencial. Asimismo, en el distrito de Obolonski, se han registrado otros dos heridos a causa de incendios en instalaciones, que ya han sido extinguidos por los equipos de emergencia.

Finalmente, en el distrito de Darnitski, los ataques rusos han dañado la infraestructura de transporte local, aunque por el momento no se han notificado víctimas en esta área.

El Servicio Estatal de Emergencias ha advertido de que las labores de rescate y la evaluación de los daños continúan activas sobre el terreno, por lo que el balance de víctimas podría variar en las próximas horas.

La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado en un mensaje en redes sociales que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas varios misiles y 210 drones, antes de agregar que 181 aparatos aéreos no tripulados han sido derribados y confirmar impactos en 21 puntos del país. A ello se suma la caída de fragmentos de las interceptaciones en otras ocho ubicaciones.

REIVINDICACIÓN DE RUSIA

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado "un ataque masivo empleando" con "armas de alta precisión" y drones, antes de especificar que entre los objetivos han figurado "empresas del complejo militar-industrial ucraniano dedicadas a la producción y almacenamiento de misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados de largo y medio alcance".

Asimismo, fueron atacadas "infraestructuras de transporte en Kiev", incluido un puente ferroviario de la capital, así como "infraestructura portuaria en la provincia de Odesa y embarcaciones utilizadas al servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania", según ha manifestado en un comunicado publicado a través de redes sociales.

La cartera ha destacado además que los sistemas de defensa antiaérea de Rusia han destruido un total de 808 drones ucranianos en las últimas horas en varias regiones del país, entre ellas la de Moscú, así como sobre aguas del mar Negro y en la península de Crimea, anexionada en 2014.

En concreto, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha especificado que entre las 20.30 horas del miércoles y las 4.00 horas del jueves (hora local) han sido detectados 630 drones "volando hacia la región de Moscú". "La mayoría fueron derribados por los sistemas de defensa antiaérea a distancias alejadas, mientras qu 163 fueron interceptados cuando se aproximaban a Moscú".

Sobianin ha denunciado que un total de dos personas han resultado heridas en Voronovo a causa de estos ataques, antes de especificar que los heridos "están recibiendo toda la atención médica necesaria", sin más detalles sobre su estado". "Los servicios de emergencia están trabajando en la zona de los impactos de los fragmentos (de los drones)", ha zanjado.