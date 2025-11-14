Ucrania.- AMP.- Al menos un muerto y 24 heridos en ataques rusos contra Kiev

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una serie de ataques del Ejército ruso contra la capital de Ucrania, Kiev, ha dejado en las primeras horas de este viernes al menos un fallecido y 24 personas heridas, según han denunciado las autoridades locales.

El jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, ha confirmado en su cuenta de Telegram la cifra de víctimas, que incluye un menor de diez años, y ha transmitido sus condolencias a sus familias y allegados.

Horas antes, el alcalde de la localidad, Vitali Klitschko, ha señalado que cinco de los heridos están hospitalizados, entre ellos una mujer embarazada y un hombre que se encuentra en estado crítico.

Los ataques, que han comenzado a las 2.20 horas de este viernes (hora local, 1.20 horas en España peninsular y Baleares), han afectado a los distritos de Desnianski, Darnitski, Dniprovski, Podilski, Shevchenkivski, Holosivski y Solomianski.

Se han registrado importantes daños en edificios residenciales, así como en centros educativos y médicos, mientras que la caída de escombros ha provocado incendios tanto en espacios abiertos como en infraestructuras en varios de los distritos.

Las autoridades prevén cortes de suministro de agua y electricidad y han desplegado servicios de emergencias y equipos médicos en todas las zonas afectadas.