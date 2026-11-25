Archivo - 25 September 2026, Ukraine, Kiev: A firefighter stands at the site of an apartment building hit by a Russian strike drone during Russia's attack on Ukraine. Photo: Aleksandr Gusev/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa - Aleksandr Gusev/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Rusia ha lamentado este miércoles la muerte de una persona como consecuencia de ataques rusos sobre la región de Samara, en el suroeste del país, en la región del Volga, donde han sido alcanzadas con éxito dos importantes refinerías de la estatal Rosneft.

Por su parte, el gobernador de Samara, Viacheslav Fedorishchev, ha confirmado también este fallecimiento, así como de cortes en el suministro eléctrico y de daños "sobre el terreno", aunque sin especificar, como consecuencia de decenas de ataques. Asimismo, ha detallado que 145 drones ha sido derribados sobre la región.

Sin embargo, el Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha confirmado que los drones han impactado sobre las refinerías de Sizran y Kuibishev, cerca del río Volga, ambas de la estatal Rosneft y de las mayores empresas de la región de Samara.

La refinería de Sizran tiene una capacidad para albergar entre 8,5 y 8,9 millones de toneladas de petróleo al año. La planta procesa petróleo de Siberia Occidental y Samara, y produce gasolina, gasóleo, queroseno para aviación, combustible marino y otros productos derivados del petróleo.

En cuanto a la refinería de Kuibishev, su capacidad anual de refinado es de aproximadamente 7 millones de toneladas de crudo. Entre los objetivos se encontraban las unidades de destilación de crudo AVT-4 y AVT-5, una unidad de reformado catalítico y dos tanques de almacenamiento.