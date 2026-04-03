Ucrania.-AMP.- Al menos un muerto en una nueva ola de ataques de Rusia contra Kiev

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han informado este viernes de que al menos una persona ha muerto y otra ha resultado herida por un nuevo ataque de las fuerzas de seguridad rusas contra Kiev, la capital del país, a medida que avanza la invasión, que comenzó hace ya más de cuatro años.

El gobernador de la región, Mikola Kalashnik, ha indicado en un comunicado difundido a través de Telegram que la región "está de nuevo bajo ataque masivo con misiles y drones lanzados por el enemigo".

"Las fuerzas de defensa aérea están operando en la región. Nuestros defensores están haciendo todo lo posible para derribar el mayor número posible de objetivos enemigos y proteger a la población", ha explicado, al tiempo que ha lamentado la muerte de al menos una persona. "Se está prestando la ayuda necesaria", ha aclarado.

Las autoridades del país han denunciado ataques masivos de Rusia en toda Ucrania. "Toda Ucrania está en peligro de misiles. Persiste la amenaza de ataques con drones enemigos. Las fuerzas de defensa aérea están actuando contra los objetivos", han señalado.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha indicado que los ataques han incluido el uso de medio millar de drones y misiles de crucero rusos y ha recalcado que Moscú "rechaza la diplomacia y responde a las propuestas de tregua con ataques brutales" contra el territorio ucraniano.

"La Rusia terrorista lleva a cabo ataques a plena luz del día de forma deliberada para maximizar las bajas y los daños entre la población civil. Así responde Moscú a las propuestas de Ucrania de un alto el fuego para Pascua: con brutales ataques. Los terroristas rusos rechazan la diplomacia y los esfuerzos de paz. Deben recibir la respuesta contundente que merecen", ha manifestado Sibiga en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado en un comunicado de que ha "neutralizado" 192 drones desplegados por el Ejército de Ucrania a lo largo de la noche en regiones como Bélgorod, Briansk, Voronezh, Novgorod, Kursk, Kaluga, Kranodar y Crimea, entre otras.