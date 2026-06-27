June 26, 2026, Zaporizhzhia, Ukraine: Rescuers from the State Emergency Service carry a telescopic ladder during a response effort to a Russian attack, Zaporizhzhia, Ukraine, June 26, 2026. In the afternoon, Russian forces launched two ballistic missiles - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras once personas han resultado heridas este sábado en la ciudad de Volgogrado, al suroeste de Rusia, tras un ataque aéreo perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra instalaciones militares rusas, según han informado las autoridades locales.

El gobernador de la región, Andrei Bocharov, ha confirmado el balance tras los "ataques aéreos durante la noche y la mañana" dirigidos contra la planta militar, que han producido incendios, ya extinguidos, sin producir daños en edificios residenciales.

"Las fuerzas de defensa aérea del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa han repelido durante la noche y la mañana un ataque terrorista con objetivos aéreos de alta velocidad del régimen criminal de Kiev contra el territorio de la región de Volgogrado... Por el momento se tiene constancia de once heridos", ha comunicado Bocharov en una publicación a través de sus redes sociales.

Durante las labores de limpieza, se descubrió el cuerpo sin vida de un empleado de la planta. Bocharov expresó sus condolencias a la familia y amigos del fallecido. La búsqueda de otro empleado de la planta continúa, según información difundida en redes sociales por la administración de la región de Volgogrado.

Las víctimas hospitalizadas han sido inmediatamente llevadas al hospital y todas "están fuera de peligro", ha asegurado el comunicado. El gobernador de la región ha instado a los servicios locales a que se determine con precisión las consecuencias del ataque y se calcule el número de heridos.

Poco después, en redes sociales, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha confirmado el lanzamiento de misiles FP-5 Flamingo que, según el mandatario, "alcanzaron con éxito las instalaciones Titan-Barrikadi en Volgogrado".

"Es un importante complejo industrial donde el enemigo produce sistemas de artillería y equipo militar especializado, incluidos componentes para sistemas de lanzamiento de misiles utilizados en ataques contra nuestro pueblo", ha indicado Zelenski.

En respuesta a los ataques ucranianos, las tropas rusas han dirigido sus ofensivas mediante armas de alta precisión y drones contra instalaciones militares y empresas del complejo industrial de defensa ucraniano.