Ucrania.- AMP.- Al menos ocho civiles muertos en una nueva jornada de ataques cruzados entre Ucrania y Rusia

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho civiles --cinco en Nikopol y tres en Lugansk-- han muerto este sábado en una nueva jornada de ataques cruzados entre las fuerzas militares de Rusia y Ucrania, según han confirmado las autoridades.

En el incidente más grave, al menos cinco personas han muerto y otras 22 han resultado heridas este sábado en el este de Ucrania, entre ellas una menor en estado grave, como consecuencia de un bombardeo ruso que ha alcanzado un mercado de la ciudad de Nikopol.

El responsable militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, y la Fiscalía General de Ucrania han informado de que el bombardeo ha ocurrido sobre las 09.50 de esta mañana (las 08.50 en la España peninsular y Baleares).

Ganzha ha especificado que ocho personas han tenido que ser hospitalizadas con heridas y quemaduras por las explosiones y tres de ellas están graves, incluida una niña de 14 años y dos hombres de 28 y 72 años.

Los pabellones comerciales y una tienda resultaron dañados, según ha informado la Fiscalía en su cuenta de Telegram, donde ha informado del comienzo de una investigación por posibles crímenes de guerra.

Mientras, en Slobidski, en Járkov, una niña de 11 años ha resultado herida por el impacto de un dron Shahed ruso, según ha explicado el gobernador militar de Járkov, Oleg Sinegubov. "La niña ha sido hospitalizada. Está recibiendo toda la atención médica necesaria", ha resaltado.

Sinegubov había informado el viernes de la muerte de otras cuatro personas como consecuencia de los bombardeos rusos en esa zona, mientras que en Kramatorsk murieron otras cuatro personas en la noche del viernes.

El Ejército ruso no ha hecho comentarios sobre estos incidentes y se ha limitado a confirmar ataques contra instalaciones militares, industriales y energéticas ucranianas utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania y aeródromos militares ucranianos, "así como campamentos de despliegue temporal para unidades militares ucranianas y mercenarios extranjeros" en 142 localidades del país durante las últimas 24 horas.

Por otra parte, una pareja de adultos y su hijo de ocho años han muerto en un incendio provocado por los bombardeos ucranianos en Mijailivka, distrito de Kremenski, en la región de Lugansk, según ha publicado el presidente de la autoproclamada República Democrática de Lugansk, Leoni Pasechnik, en redes sociales.

Pasechnik ha denunciado que los proyectiles ucranianos han impactado en domicilios particulares y ha destacado la pronta respuesta de los servicios de emergencia. "Mis más sinceras condolencias a la familia", ha apuntado Pasechnik en redes sociales.

El viernes murió otra persona y otras cuatro --una de ellas de nacionalidad extranjera-- resultaron heridas como consecuencia de un ataque aéreo en Taganrog, en la región de Rostov.

Kiev ha informado de ataques contra dos bases de drones Shahed en Navla y Jalino, en las regiones rusas de Briansk y Kursk, así como de impactos de drones ucranianos contra un radar del complejo del sistema S-400 en Feodosia.

Asimismo han sido atacados una línea férrea en Shchotve y Stanitsia Luganska de Lugansk y un dron ruso Inojodets en la base aérea de Kirovskoe, en Crimea, según un comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas.