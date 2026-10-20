Al menos ocho muertos en ataques del Ejército de Rusia sobre varias localidades de Ucrania

October 19, 2026, Kyiv, Ukraine: People stand outside a building in the Solomianskyi district damaged by a Russian attack, Kyiv, Ukraine, October 19, 2026. During the night and morning, Russia launched a massive strike on the capital using ballistic missi - Kyrylo Chubotin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han informado este martes de la muerte de al menos ocho personas, además de varios heridos más, como consecuencia de los ataques del Ejército ruso sobre diferentes ciudades del país, incluida la capital, Kiev.

El gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, ha lamentado la muerte de tres personas en los ataques que las fuerzas rusas han lanzado durante las últimas horas contra un complejo industrial en el distrito de Obujiv, al sur de la capital.

Los equipos de rescate ya han logrado extinguir el incendio provocado por el impacto y continúan trabajando en las labores de desescombro para asegurar la zona. "Nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos. No hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder a seres queridos", ha expresado.

Tkachenko ha informado también de otro ataque con drones que han afectado a varios vehículo en la autopista que une Kiev y Odesa, a su paso por el distrito de Fastiv, y ha adelantado que "hay muertos y heridos", si bien ha trasladado que se ofrecerá más detalles de lo ocurrido en próximas actualizaciones.

Por otro lado, en Kramatorsk, una de las pocas zonas bajo control ucraniano en la provincia de Donetsk, las fuerzas rusas han bombardeado varios edificios de viviendas de la ciudad, matando a tres personas e hiriendo a otras dos personas.

Asimismo, se ha registrado otro ataque a las afuera de Dnipro, en el que dos personas han fallecido, según ha confirmado en sus redes sociales el gobernador provincial, Oleksandr Ganzha, quien ha explicado que los equipos de rescate descubrieron los cuerpos sin vida tras sofocar el incendio que se produjo.

En la región de Járkov las autoridades han notificado otro ataque nocturno con drones contra la ciudad de Izium, que ha dejado un balance de al menos cinco personas heridas, además de provocar cuatro incendios que han afectado a viviendas particulares, dependencias anexas, un edificio administrativo y varios vehículos.

Esta ofensiva se produce apenas unas horas después de otro letal ataque ruso contra población civil en esta misma región. Las autoridades ucranianas denunciaron la muerte de al menos seis personas, tres de ellas menores de edad, en un bombardeo que alcanzó un parque de la localidad de Nova Vodolaga, en la región de Járkov.

La Fiscalía ucraniana logró identificar entre las víctimas mortales de este ataque en Járkov a tres mujeres de 28, 34 y 36 años, y a dos niñas de 1 y 11 años. Además, otras 15 personas resultaron heridas, de las cuales siete son niños.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha condenado enérgicamente esta última oleada de ataques compartiendo imágenes de la tragedia en sus redes sociales. "Fotos terribles, pero detrás de ellas hay vidas destrozadas y la verdad sobre esta guerra", lamentó el mandatario.

Ante esta escalada, Zelenski aprovechó para dirigir un nuevo llamamiento a su homólogo estadounidense, Donald Trump, instándole a rectificar su decisión de paralizar las sanciones a Rusia. "Le pedimos que aplique la ley Lindsey Graham. Pedimos a Europa que continúe su apoyo. Les pedimos que hagan todo lo posible para que llegue la paz y se garantice la seguridad", subrayó el presidente ucraniano.