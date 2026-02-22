Ucrania.- AMP.- Al menos una policía muerta y 25 heridos en un ataque terrorista en Leópolis (Ucrania)

Atentado terrorista en Leópolis deja una policía muerta. - FISCALÍA REGIONAL DE LEÓPOLIS

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una policía ha perdido la vida y otras 25 personas han resultado heridas como consecuencia de una serie de explosiones ocurridas esta pasada noche en el centro de la ciudad ucraniana de Leópolis, en lo que las autoridades han descrito como un "acto terrorista", y por el que ha sido detenido una sospechosa.

"El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, me ha informado sobre la detención de un sospechoso de perpetrar el atentado terrorista en Leópolis", ha anunciado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en redes sociales. Según la Fiscalía General del país, se trata de una ciudadana ucraniana, sin dar más detalles.

Alrededor de las 00.30 horas (hora local), la Policía ha recibido una llamada alertando de un robo en la céntrica calle Danilishina. Una vez que los agentes han llegado a la zona ha tenido lugar una primera explosión y, tras la llegada de una segunda patrulla, otra explosión ha sorprendido a los policías desplegados, acabando con la vida de una agente de 23 años de edad.

"Un coche patrulla y un vehículo civil resultaron dañados. Se está determinando el número de víctimas. Se han enviado ambulancias al lugar y un grupo de investigación y operativo está trabajando", ha informado la Fiscalía regional de Leópolis.

Por el momento, no se conocen detalles sobre la motivación ni la autoría del ataque, aunque la Fiscalía ya está inspeccionando el lugar para recoger pruebas que permitan dilucidar quién se encuentra detrás de los hechos. Además, se han desplegado los servicios en la zona para atender a los heridos tras las explosiones que han provocado la rotura de las ventanas de edificios cercanos.