Ucrania.- AMP.- Al menos una quincena de heridos tras un "ataque masivo" de las fuerzas rusas sobre la ciudad de Odesa

April 24, 2026, Odesa, Ukraine: A car and a house damaged by a Russian strike in the Khadzhybeiskyi district of Odesa, Ukraine, on April 24, 2026. A 75-year-old couple was killed and fourteen people were injured in the attack - Europa Press/Contacto/Nina Liashonok

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades locales han denunciado este lunes un nuevo "ataque masivo" de las fuerzas rusas durante la pasada noche sobre zonas residenciales e infraestructura civil en la ciudad ucraniana de Odesa, que ha dejado al menos catorce heridos.

"La noche fue extremadamente difícil", ha contado el alcalde de Odesa, Serhi Lisak, quien ha detallado que los principales desperfectos se han registrado en el distrito de Primorski. Los de Khadzhibei y Kievski también fueron atacados. La zona portuaria también resultó dañada.

Entre los heridos, hay varios menores de edad. Los más graves han recibido impacto de metralla y han tenido que ser ingresados, ha informado el gobernador de Odesa, Oleg Kiper, a través de sus redes sociales.

"Se han desplegado equipos operativos sobre el terreno. Todos los servicios especializados y municipales trabajan para mitigar las consecuencias. Las fuerzas del orden están documentando otro crimen de guerra cometido por Rusia contra la población civil de la región de Odesa", ha añadido Kiper.

Odesa ha vuelto a ser objetivo de los drones y proyectiles rusos por segundo día consecutivo. En la víspera, otro ataque daño las instalaciones del puerto, incluyendo un buque civil con bandera de Palaos.

MÁS DE 3.300 PROYECTILES LANZADOS POR RUSIA LA ÚLTIMA SEMANA

Por otro lado, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha acudido este lunes a las redes sociales para destacar la gran respuesta que las defensas aéreas han tenido frente a los más de 3.300 proyectiles de todo tipo que Rusia ha venido lanzando sobre Ucrania la semana pasada.

De acuerdo con los datos que maneja Zelenski, Rusia ha empleado cerca de 1.900 drones, casi 1.400 bombas guiadas y unos 60 misiles de diversos modelos. "Nuestro sistema de defensa aérea ya demuestra un porcentaje muy alto de derribo de drones: más del 90 %", ha puesto en valor el presidente ucraniano.

"Debemos trabajar para garantizar que este porcentaje aumente constantemente, no solo en términos de derribo de drones, sino también en balística", ha animado.

Ante estas cifras, el presidente de Ucrania ha destacado la importancia de las nuevas ayudas que han recibido por parte de Europa, en especial las que llegan a través del programa PURL, una iniciativa a través de la cual sus socios europeos compran arsenal estadounidense para cubrir sus necesidades, el préstamo de 90.000 millones de euros y el vigésimo paquete de sanciones a Rusia.

"Cada suministro adicional de misiles al sistema de defensa aérea significa vidas salvadas, ciudades mejor protegidas e infraestructura crítica", ha remarcado.