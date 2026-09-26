Al menos seis muertos en ataques del Ejército de Ucrania contra zonas del sur de Rusia

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han informado este sábado de que al menos seis personas han muerto en ataques con drones perpetrados por el Ejército ucraniano contra las regiones rusas de Bélgorod y Krasnodar, en el sur del país.

Los servicios de emergencias de Krasnodar han indicado que el ataque ha provocado "incendios", que ya se encuentran bajo control. Además, ha alertado de que los ataques han provocado un apagón que ha afectado al servicio ferroviario. "Unos 26.000 residentes se encuentran sin luz", han señalado.

Previamente, las autoridades rusas informaron de que al menos tres personas han muerto y seis han resultado heridas en ataques contra Bélgorod, situada en el suroeste del país, cerca de la frontera con Ucrania.

El gobernador de la región, Alexander Shuvaev, ha indicado en un mensaje en redes sociales que las tropas ucranianas ha atacado la zona en más de un centenar de ocasiones durante las últimas 24 horas y ha especificado que algunos de estos ataques incluyeron el uso de lanzacohetes y artefactos explosivos lanzados desde drones. En este sentido, ha indicado que de los seis heridos, uno se encuentra hospitalizado en estado grave.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que las defensas antiaéreas de Rusia han derribado durante la noche 645 drones ucranianos sobre varias regiones del país. Estas interceptaciones han tenido lugar en Astracán, Bélgorod, Briansk, Crimea, Kaluga, Krasnodar, Kursk y Moscú, entre otras, así como sobre el mar Negro y el mar de Azov.

CUATRO MUERTOS EN LUGANSK

El gobernador prorruso de la autoproclamada República Popular de Lugansk, Leonid Pasechnik, ha informado de que otras cuatro personas han fallecido y cinco han resultado heridas en la provincia ucraniana de Lugansk por ataques perpetrados por las fuerzas de Kiev.

"En el distrito de Troitski los neonazis han atacado un vehículo con pasajeros en su interior y han matado a una pareja", ha indicado, antes de señalar que una mujer ha muerto posteriormente en un ataque contra un autobús. Además, el conductor de un camión también ha fallecido.