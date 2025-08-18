Al menos siete muertos y veinte heridos en un nuevo ataque de Rusia sobre Járkov

Archivo - Imagen de archivo de un ataque ruso contra Járkov. - Europa Press/Contacto/Mykhaylo Palinchak - Archivo

Mueren otras tres personas por ataques aéreos rusos en Zaporiyia

Zelenski denuncia el "asesinato deliberado de personas y niños"

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto y alrededor de una veintena han resultado heridas en un nuevo ataque perpetrado durante la madrugada de este lunes por las fuerzas rusas contra la ciudad ucraniana de Járkov, situada en el este del país.

El alcalde de la localidad, Igor Terejov, ha indicado en un mensaje difundido a través de su cuenta de Telegram que entre las siete víctimas mortales hay una niña de un año y medio de edad. Además, ha matizado que ya son veinte los heridos que han tenido que ser atendidos por los servicios de emergencias.

Terejov ha denunciado que las fuerzas rusas atacaron de manera "selectiva" un edificio de apartamentos con hasta cinco drones kamikaze, mientras "residentes pacíficos" dormían tranquilamente. "Terror en estado puro. Terror sin explicación ni justificación", ha dicho.

El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, ha informado de que las labores de rescate continúan y no se descarta que al menos otras tres personas hayan quedado atrapadas bajo los escombros. "La situación militar en la región sigue siendo bastante difícil", ha reconocido en Telegram.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha lamentado que mientras desde Kiev se preparan para reunirse este lunes en Washington con Donald Trump y varios líderes europeos, para poner fin a la guerra, Rusia continúa con los ataques. "Es absolutamente revelador y cínico", ha dicho en redes sociales.

"Todos desean una paz digna y una seguridad real y es en este preciso momento que los rusos atacan Járkov, Zaporiyia, la región de Sumi, Odesa", ha lamentado Zelenski, quien ha calificado lo ocurrido como "un asesinato deliberado de personas y niños".

En paralelo, otro ataque aéreo de las fuerzas rusas ha caído sobre Zaporiyia, dejando por el momento tres muertos y otros veinte heridos, según ha informado el gobernador de la provincia, Ivan Fedorov.

Rusia lanzó este lunes dos misiles Iskander sobre el centro de la provincia, impactando en un centro comercial e instalaciones consideradas críticas.