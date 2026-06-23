Ucrania.- AMP.- Al menos tres muertos y 20 heridos por un ataque de Rusia contra Krivói Rog, ciudad natal de Zelenski

Archivo - Imagen de archivo de un ataque ruso contra Krivói Rog. - GOBERNACIÓN DE KRIVÓI ROG - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y más de 20 han resultado heridas este martes por un ataque perpetrado por las fuerzas rusas contra la ciudad de Krivói Rog, situada en la provincia de Dnipropetrovsk y ciudad natal del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

El gobernador de la provincia, Oleksander Ganzha, ha indicado en un comunicado que el balance de fallecidos ha ascendido a tres y ha matizado que otros dos hombres, de 30 y 39 años, se encuentran hospitalizados en estado grave. Además, una mujer de 62 años está en "condiciones extremadamente graves".

Asimismo, ha explicado que estos ataques han provocado varios incendios en la zona, si bien se ha procedido a un gran despliegue del Cuerpo de Bomberos, que ha logrado extinguir las llamas. "Un edificio y un vehículo han sufrido daños", ha apuntado.

Por su parte, el jefe del Consejo de Defensa de la ciudad, Oleksander Vilkul, ha lamentado que una instalación civil se ha visto afectada y ha lamentado las tres muertes. "Los heridos en estado grave han sido trasladados a hospitales de la zona y están siendo operados", ha señalado.

El propio Zelenski ha acusado a Moscú de atacar directamente infraestructura civil y ha indicado que las autoridades están "poniendo en marcha medidas para lidiar con la secuelas del ataque contra la ciudad". "Apuntaron a infraestructura civil. Los bomberos ya han extinguido el incendio. Hasta ahora, trágicamente, se han reportado tres personas fallecidas", ha expresado en un mensaje difundido en redes sociales.

"Mis condolencias a sus familias y seres queridos. Más de 20 personas han resultado heridas. Tres de ellas se encuentran en estado grave. Todos están recibiendo la asistencia necesaria. Cada día como este y cada ataque ruso demuestran que la presión sobre el agresor por esta guerra es insuficiente", ha aseverado.

Así, ha insistido en que esto muestra que "cada retraso en la implementación de acuerdos de defensa aérea y cada demora en los suministros necesarios para proteger a Ucrania y a los ucranianos cuesta vidas". "Es importante que el mundo no guarde silencio ante el hecho de que Rusia aún no ha dado ningún paso real hacia el fin de esta guerra", ha añadido.

Es por ello que ha hecho hincapié en que "a todas nuestras propuestas para la diplomacia, reuniones y pasos hacia la paz, Ucrania no ha recibido ninguna respuesta clara de los rusos". "Se necesita presión. Presión sobre Rusia, para que la situación cambie a mejor. ¡Gracias a todos los que están ayudando!", ha apuntado.