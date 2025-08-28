Ucrania.- AMP.- Al menos tres muertos y unos 40 heridos en ataques de Rusia sobre Kiev

Zelenski critica a aquellos que "guardan silencio" ante Moscú y cita a China y Rusia

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto, entre ellas un menor de 14 años y cerca de 40 han resultado heridas a consecuencia de una oleada de ataques con drones perpetrada por el Ejército ruso en la madrugada de este jueves contra distintos puntos de la capital ucraniana, Kiev.

El jefe de la Administración Militar de la localidad, Timur Tkachenko, ha confirmado la cifra de fallecidos en su canal de Telegram, indicando que se trata de un balance preliminar que podría aumentar puesto que los equipos de emergencias están llevando a cabo operaciones de rescate en los distritos atacados.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha situado en 38 los heridos registrados hasta el momento, 30 de los cuales han sido hospitalizados. Entre las víctimas se encuentran tres niños de siete, diez y once años, ha señalado en la misma plataforma.

Además de los daños personales, los ataques han afectado a numerosos edificios residenciales y vehículos y han provocado incendios. De hecho, Tchachenko ha denunciado que un edificio de cinco plantas ha sido alcanzado: "todo, desde el quinto hasta el primer piso, ha quedado destruido".

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado estos ataques en un comunicado difundido en Telegram en lo que ha descrito como "una clara respuesta a todos los que en el mundo llevan semanas y meses pidiendo un alto el fuego y una verdadera diplomacia".

"Rusia está eligiendo los (misiles) balísticos sobre la mesa de negociaciones. . Está eligiendo continuar con los asesinatos en lugar de poner fin a la guerra. Y esto significa que Rusia sigue sin temer las consecuencias. Rusia sigue aprovechándose del hecho de que al menos parte del mundo está haciendo la vista gorda ante los niños asesinados y buscando excusas para (el presidente ruso, Vladimir) Putin", ha declarado, antes de criticar el "silencio" de China y Hungría.

"Estamos esperando la reacción de China ante lo que está sucediendo. China ha pedido repetidamente que no se expanda la guerra y que se declare un alto el fuego. Esto no es por Rusia. Estamos esperando la reacción de Hungría. La muerte de niños debería provocar sin duda más emociones que cualquier otra cosa. Estamos esperando la reacción de todos aquellos en el mundo que pidieron la paz, pero que ahora suelen guardar silencio en lugar de adoptar posiciones de principio", ha agregado Zelenski, al tiempo que ha pedido nuevas sanciones contra Moscú.