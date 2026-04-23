Ucrania.- AMP.- Al menos tres muertos y más de diez heridos en nuevos ataques Rusia contra Dnipropetrovsk

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y otras trece, dos de ellas menores, han resultado heridas en la madrugada de este jueves a causa de un bombardeo perpetrado por el Ejército ruso en la provincia de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania, cuya capital, Dnipró, ha concentrado a la mayoría de víctimas.

El gobernador de la zona, Oleksander Ganzha, ha confirmado la cifra de fallecidos y ha detallado que ya son trece los heridos en la localidad. "Se ha recuperado el cuerpo sin vida de una tercera víctima de entre los escombros de un edificio que ha resultado dañado por el fuego enemigo", ha indicado.

"Seis de los trece heridos siguen hospitalizados, entre ellos dos niños", ha expresado en un mensaje difundido a través de redes sociales. Previamente, ha matizado que los menores son niñas de 9 y 14 años, que se encuentran en estado "moderado", según fuentes médicas.

Asimismo, ha manifestado que el bombardeo ha provocado "daños en un edificio de trece plantas, una tienda, un vehículo, un edificio administrativo y un edificio en desuso" en la citada ciudad.

Las fuerzas rusas también han atacado las localidades de Mirivska, Márjanets, Pokrovske y Chervonojrijorivka. Asimismo, Ganzha ha indicado que se ha producido uno en Krivói Rog que ha afectado a "infraestructuras" de la ciudad, si bien no ha hecho alusión a ningún balance de víctimas.