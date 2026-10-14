Daños causados por un bombardeo ruso en Kiev, Ucrania - VOLODIMIR ZELENSKI EN X

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y otras 21 han resultado heridas en las últimas horas en un nuevo ataque ruso con misiles balísticos contra la capital de Ucrania, Kiev. La ofensiva ha impactado contra un edificio residencial de nueve plantas en el distrito de Desnianski, donde han muerto dos de las tres personas, y ha alcanzado de forma directa la central térmica CHPP-4, una de las infraestructuras energéticas clave para el abastecimiento de la ciudad.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha detallado en redes que entre los heridos se encuentra un niño de ocho años y que los servicios de emergencia han tenido que hospitalizar a 16 de los afectados, cuatro de los cuales se encuentran en estado grave. El impacto en el bloque de viviendas provocó un incendio que se extendió desde la primera hasta la octava planta, obligando a los equipos de rescate a evacuar de urgencia a los residentes de los pisos superiores. Asimismo, los bombardeos han provocado incendios en un almacén cercano y en un estadio del distrito de Desnianski.

Klitschko ha informado horas después de un tercer fallecido en el distrito de Holosivskyi, subrayando que el ataque balístico contra la capital ucraniana todavía persiste y alentando a la población a mantenerse a cubierto. Además, ha detallado que, fruto de estos ataques, otra persona ha resultado herida en el distrito de Darnitsia siendo esta trasladada al hospital por los servicios médicos.

Tras el ataque, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado que los sistemas de defensa interceptaron los misiles cuando ya estaban prácticamente sobre la capital debido a la falta de alertas tempranas por parte de sus socios occidentales. El mandatario ha acusado a Moscú de ignorar la propuesta de alto el fuego energético impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha advertido de que la Inteligencia ucraniana prevé nuevos lanzamientos de misiles balísticos.

"Rusia ataca otra central eléctrica y la vida de nuestra gente (...). Es importante que Estados Unidos y el mundo vean realmente lo que está pasando y quién es el responsable de que esta guerra continúe", ha reclamado Zelenski en redes.

Este nuevo ataque ruso sucede después de Trump asegurase el lunes que percibe una mayor disposición en su homólogo ruso, Vladimir Putin, que en el mandatario ucraniano para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto entre ambos países. "Creo que, de hecho, Putin quiere hacer un trato más que Zelenski", afirmó el mandatario estadounidense.