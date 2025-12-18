MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y una decena han resultado heridas por una serie de ataques perpetrados por el Ejército de Ucrania contra varias localidades en la región rusa de Rostov, en el suroeste del país, según han informado este jueves las autoridades de Rusia.

El gobernador de la región, Yuri Sliusar, ha indicado en un mensaje difundido a través de su cuenta en Telegram que los ataques con drones se han concentrado en las ciudades de Bataisk, Taganrog y Rostov, todas ellas situadas a poca distancia del mar Negro.

En la ciudad homónima, dos miembros de la tripulación de un buque carguero han muerto y tres han resultado heridos en un ataque que ha provocado daños a la embarcación. "El ataque ha provocado un incendio que ha sido extinguido rápidamente por los servicios de emergencias", ha dicho.

En Bataisk, una persona ha muerto y cuatro personas han resultado heridas por un ataque ucraniano. Mientras, otras siete personas han resultado heridas, tres de las cuales han sido hospitalizadas en un centro médico de la zona.

"Quiero expresar mi más sentido pésame a las familias y amigos de las víctimas. Espero que los heridos se recuperen lo antes posible", ha aseverado Sliusar, que ha asegurado que se ofrecerá "asistencia" a los afectados.