El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recién llegado a Ucrania, el 4 de octubre de 2026 - CANCILLERÍA DE ALEMANIA

El Gobierno alemán destinará 1.000 millones en ayuda militar a Ucrania ya aprobados en los presupuestos

El canciller expresa su disposición a negociar para poner fin a la guerra "sin sentido"

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, se encuentra ya en Ucrania para comprometer ante el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, más ayuda militar por parte de su país ante lo que el mandatario alemán describió como la "llegada de semanas decisivas" conforme se acerca el invierno.

Fuentes del Gobierno alemán han avanzado a la agencia DPA que Alemania contempla el envío de drones interceptores y proyectiles de largo alcance en un momento en que Ucrania y Rusia llevan semanas centrando sus ataques en la infraestructura enemiga dada la enorme dificultad de conseguir avances significativos sobre el terreno.

Berlín destinará 1.000 millones de euros de fondos presupuestarios ya aprobados para este fin, además de otros 350 millones de euros para la reparación y reconstrucción de centrales eléctricas destruidas en Ucrania.

La operación 'Vivaldi', la contraofensiva emprendida por el Ejército ucraniano desde el pasado 15 de septiembre en el este del país, ha conseguido rebañar unos 125 kilómetros cuadrados de territorio, según Zelenski, mientras el Ministerio de Defensa ruso informa por su parte de la entrada de sus fuerzas en pequeñas poblaciones, generalmente desocupadas y que se convierten en puntos de abastecimiento.

Merz, ya desde Kiev, ha insistido en que la ayuda a Ucrania resulta esencial para preservar la seguridad europea. "Si nadie detiene a Rusia, su máquina de guerra terminará centrándose en nosotros, tarde o temprano", ha explicado nada más poner pie en la estación de tren, acompañado de la ministra de Economía, Katherina Reiche y una decena de líderes empresariales.

"Ucrania se encuentra", ha añadido en redes sociales, "ante semanas decisivas". "Por eso he viajado hoy a Kiev con el mensaje de que pueden contar con nosotros" porque "la seguridad de Alemania también depende del desenlace de esta guerra", concluye su mensaje.

"PARAR ESTA GUERRA SIN SENTIDO"

Más tarde ha participado en un acto público con Zelenski en el que ha criticado los recientes ataques rusos contra objetivos civiles. "El señor Putin tiene que parar esta guerra sin sentido. Estamos dispuestos a negociar. Estamos listos para hablar de poner fin a esta guerra, pero estos ataques contra la población civil de Ucrania deben cesar", ha apelado. "Podemos hablar, pero solo cuando las armas callen y las armas deben callar", ha remachado.

Merz ha visitado la Academia Nacional de Ciencias de Kiev, objetivo de un ataque de un dron el pasado lunes. De hecho, durante la visita del mandatario alemán se han activado varias veces las alarmas de ataque aéreo.

"Fue un ataque contra la Academia de las Ciencias de Kiev, en el centro de la ciudad, a apenas unos cientos de metros de la Embajada alemana, y esta mañana de domingo pacífica, alarmas de ataque aéreo en Kiev", nuevas pruebas del "sinsentido" de esta guerra, según Merz. "Son crímenes de guerra cometidos a diario", ha argüido.

Zelenski, que acompañaba a Merz en la Academia Nacional de las Ciencias, ha valorado la "coherencia" de Merz en las ayudas para la "protección de las vidas de los ucranianos frente a los ataques rusos" y ha adelantado ya que trabajan en nuevas medidas con Berlín para "defender Ucrania y Europa". "Hay que parar a Rusia juntos", ha defendido.

Esta es la cuarta visita de un canciller alemán a Kiev desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022. El antecesor de Merz, Olaf Scholz, visitó dos veces el país y Merz ya viajó a suelo ucraniano en mayo de 2026, cuatro días después de su toma de posesión.