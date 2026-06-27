Ucrania.- AMP.- Un MiG-29 ucraniano se estrella en el este del país

Archivo - September 4, 2010, Sliac, Slovakia: Illustration photo of MiG-29 fighter over Sliac in Slovakia...Slovakia to send 13 MiG-29 fighter jets to Ukraine. Poland has already announced that it will transfer four MiG-29 fighter jets to Ukraine. ..The M - Europa Press/Contacto/Slavek Ruta - Archivo

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un caza MiG-29 ucraniano se ha estrellado en la madrugada de este sábado durante una misión de combate cuando estaba en la región de Poltava, en el este-norte del país, poco después de perder la comunicación con la aeronave, ha informado Kiev. Rusia ha informado de un ataque con drones contra la base de Voznesensk, en Nikolaev, y asegura que ha destruido dos cazas MiG-29.

"La aeronave se ha perdido, pero el piloto del avión ha podido realizar la maniobra de eyección" y ha sido ya trasladado a instalaciones médicas para evaluar su estado. "Las causas y circunstancias están siendo investigadas", han indicado las Fuerzas Aéreas ucranianas en un comunicado.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre la misión ni sobre las posibles causas de la pérdida de contacto o del siniestro en sí.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha dado cuenta de un ataque de dos drones buscadores Geran-4 que habrían destruido dos MiG-29 con sus armas equipadas, un tanque de reabastecimiento y un vehículo especial APA-5D. Además en el lugar había "personal de vuelo y de ingeniería que estaban preparando los aviones para el despegue", según el comunicado, recogido por la agencia de noticias Interfax.

Una incursión de "reconocimiento y ataque" sobre Voznesensk descubrió los dos aviones MiG-29 y que estaban siendo preparados para su despegue. "Uno de los aviones de combate llevaba su armamento aire-aire y estaba frente a un hangar de hormigón reforzado. El segundo aparato estaba en el hangar de hormigón reforzado haciendo un reabastecimiento de un tanque de combustible", ha apuntado el Ministerio de Defensa ruso.

El MiG-29 es un caza bimotor soviético que comenzó a operar a principios de la década de 1980. Ucrania cuenta con unos 45 de estos aparatos mejorados y actualizados para su funcionamiento como avión de defensa y de ataque. Hace apenas dos semanas otro avión, un bombardero Su-24 ucraniano, se estrelló en Jamelnitski durante una operación de combate.