Ucrania.- AMP.- El ministro de Defensa de Ucrania deja el cargo en medio de las disputas con el jefe del Ejército

May 23, 2024, Kiev, Kyiv Oblast, Ukraine: Ukrainian Minister of Digital Transformation, Mykhailo Fedorov listens to ambassadors of the UNITED24 fundraising platform following the 2nd annual Summit meeting, May 23, 2024, in Kyiv, Ukraine. UNITED24 raises m - Europa Press/Contacto/Pool /Ukrainian Presidentia

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedorov, ha anunciado este jueves que deja el puesto solo seis meses después de llegar y en medio de la disputa personal que mantiene con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski.

Después de remarcar el "gran honor" que ha supuesto para él servir a Ucrania como ministro de Defensa, Fedorov ha dado una rueda de prensa en la que ha señalado que "todas las iniciativas" que propuestas desde la cartera han sido "bloqueadas" y que Sirski "no está dispuesto a hablar abiertamente de los problemas en persona".

Fedorov ha reconocido el trabajo de Sirski durante todos estos años y ha afirmado que salvó a Ucrania en 2022 gracias a su mando en operaciones como las de Kiev, o Járkov, "pero la guerra ha cambiado por completo".

"Los drones transforman por completo la arquitectura o surgen nuevas funciones. El sistema de control ha cambiado, y nosotros también debemos cambiar", ha incidido Fedorov, cuyas pretensiones de descentralizar y digitalizar el funcionamiento del Ejército ha chocado con la visión más tradicional de los altos mando.

Ante ello, Zelenski ha decidido cortar por la sano. Al mismo tiempo, el presidente ucraniano ha justificado la salida de Fedorov por su incapacidad para poner en marcha las nuevas políticas de movilización y reclutamiento militar, un asunto que ha venido coleando desde prácticamente el inicio de la guerra.

La salida Fedorov, que deja la cartera en medio de altos índices de popularidad, se encuadra dentro de la total reestructuración que Zelenski prepara dentro de su Gobierno, la cual se debate este jueves en el Parlamento. No obstante, ha sido invitado por el presidente ucraniano a ser su asesor, pero lo ha rechazado.

El mejor colocado para reemplazarle es el titular del Interior, Igor Klimenko. Cabe destacar que, a diferencia del resto de carteras --cuyas nominaciones son propuestas por el primer ministro, las de Defensa y Asuntos Exteriores competen al jefe del Estado.

LOGROS EN SUS SEIS MESES DE GESTIÓN

Antes de salir a rueda de prensa, Fedorov se ha reivindicado en redes sociales con un mensaje en el que ha recordado asumió el riesgo de tomar una cartera de Defensa "sin presupuesto" y a pesar de ello logró invertir "de forma eficaz" en nuevas formas de atacar.

"Desactivamos el acceso a Starlink de las fuerzas rusas (...) puse en marcha el 'bloqueo logístico', que cortó los suministros enemigos e inició el aislamiento de Crimea", ha enumerado incidiendo en que ha puesto en marcha distintas iniciativas de drones que han resultado efectivas en el escenario bélico.

Respecto a las defensas antiaéreas, asunto de suma importancia para Ucrania y sobre la que el presidente, Volodimir Zelenski, incide en los foros internacionales, Fedorov ha reivindicado que la tasa de interceptación de drones "aumentó del 83% al 91%", mientras que sobre los misiles de crucero la interceptación "se disparó del 47% al 87%".

Igualmente, ha puesto de relieve los contratos para adquirir interceptores Patriot PAC-2 GEM-T y PAC-3, entre la veintena de logros que ha destacado, que incluye los contractos internacionales a través del Grupo de Contacto para Ucrania que ha confirmado 40.000 millones en apoyo militar a Kiev para este año.

Con todo, ha reivindicado que inició una "impopular pero vital transformación" del Ejército, en un mensaje en el que agradece a su familia y a su equipo "por su incansable dedicación las 24 horas del día, los 7 días de la semana".

"Seguiré trabajando para cumplir la misión que me propuse inicialmente en el Ministerio de Defensa: derrotar al enemigo mediante la asimetría, la rapidez de la innovación y el poder de la organización", ha indicado el ya ex ministro en su despedida en la que no menciona Zelenski, quien por su parte tampoco ha ofrecido detalles ni se ha pronunciado sobre la salida del titular de Defensa.

Fedorov, de 35 años y muy popular por su perfil tecnológico e innovador, ya ocupó el puesto de vice primer ministro y fue ministro de Transformación Digital desde 2019 a 2023.