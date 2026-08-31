El ministro de Finanzas ruso acude al G20 por primera vez desde la invasión de Ucrania

Archivo - HANDOUT - 05 February 2020, Russia, Moscow: Russian Minister of Finance Anton Siluanov attends a cabinet meeting. Photo: -/Kremlin/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, ha acudido de manera presencial a la reunión de los ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20, celebrada en Estados Unidos, por primera vez desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y ha mantenido un reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

La última vez que Siluanov participó en una cumbre del G20 fue por videoconferencia en el mes de abril de 2022, poco después del inicio de la invasión, desde entonces no ha acudido a ninguna de las citas internacionales.

Bessent y Siluanov además han mantenido un cara a cara en los márgenes de la reunión, que tiene lugar en la ciudad de Asheville, en el estado de Carolina del Norte, como parte de la agenda de la presidencia estadounidense del G20. "Se abordó la cooperación ruso-estadounidense en el ámbito financiero y la cooperación en el seno del G20", ha expresado el ministerio de Finanzas ruso en un comunicado acompañado de una foto de ambos.

Por otro lado, fuentes del Tesoro de EEUU han confirmado a la cadena estadounidense CNBC que Bessent y Siluanov discutieron acerca del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para Ucrania.

Tras el encuentro, Trump ha defendido la presencia de Siluanov en la cita del G20 porque "nos gusta llevarnos bien con todo el mundo". "Uno de los motivos por los que tengo tanto éxito es que me llevo bien con todo el mundo".

La presencia del responsable ruso de Finanzas ha generado malestar entre algunos de los participantes a la reunión como el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, que ha declarado que "no existe una situación normal con Rusia en este momento" debido a la "brutal guerra", según ha recogido el diario alemán 'Die Welt'.

Igualmente, Klingbeil ha criticado la falta de claridad del país anfitrión, Estados Unidos, respecto a la invitación al alto cargo de Rusia. No obstante, el ministro germano ha conversado con el propio Siluanov durante el evento y le ha instado a poner fin al conflicto en Ucrania.

Siluanov ha aprovechado su intevención para señalar los que considera "dos principales desafíos" para la economía mundial: "la fragmentación geopolítica que limita el movimiento libre de mercancías, capitales y tecnología y el crecimiento de la deuda global".

En concreto sobre la deuda ha alertado que los países desarrollados se están viendo obligados a emplear el 80 por ciento de los nuevos préstamos a refinanciar la deuda previa mientras el coste de los préstamos se ha triplicado en los cinco últimos años.