Ucrania.- AMP.- Moscú anuncia la toma de la ciudad ucraniana de Kupiansk y Kiev asegura que permanece bajo su "control"

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el general Valeri Gerasimov, ha anunciado este jueves la toma de la ciudad ucraniana de Kupiansk, uno de los principales objetivos de la ofensiva rusa en la provincia de Járkov, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

"Unidades del grupo Zapad han liberado la ciudad de Kupiansk y continúan destruyendo a las tropas ucranianas cercadas en el margen izquierdo del río Oskil", ha informado Gerasimov al presidente ruso, Vladimir Putin, durante una visitado de este último a un puesto de mando.

Cuando el presidente le ha pedido que aclarara si se trata de una conquista "completa", el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha respondido afirmativamente, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.

Gerasimov también ha afirmado que el Ejército ruso controla más del 75 por ciento de la localidad de Pokrovsk (Donetsk), mientras que también habría capturado hasta la fecha el 80 por ciento de Vovchansk (Járkov).

Por su parte, el mandatario de Rusia ha elogiado "enormemente" el trabajo de las tropas y ha "expresado su gratitud". "Ha recibido informes detallados sobre la situación (...)", ha indicado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

No obstante, tras estas declaraciones, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha afirmado que Kupiansk permanece bajo el "control" de las tropas ucranianas y ha denunciado que "las autoridades del Estado terrorista continúan generando provocaciones informativas de baja intensidad".

"En la ciudad y sus alrededores se llevan a cabo medidas de contrasabotaje y operaciones especiales para detectar y eliminar a los grupos de sabotaje y reconocimiento enemigos infiltrados", reza un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook, donde ha dicho que las declaraciones sobre las capturas de Vovchansk y Pokrovsk son "falsas".

Para Kiev, "esta desinformación" tiene como "único objetivo ocultar las graves pérdidas del Ejército ruso, que se ve obligado a realizar constantes asaltos devastadores". "Los únicos logros sangrientos de las autoridades rusas son los asesinatos de mujeres y niños, como el ocurrido en Ternópil (oeste)", ha sostenido.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.