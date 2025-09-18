Ucrania.- AMP.- Moscú entrega a Kiev otros mil cadáveres de soldados ucranianos

Zelenski agradece a Qatar su intermediación para traer de vuelta a niños ucranianos "secuestrados" por Rusia

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha entregado este jueves a Ucrania los cuerpos sin vida de otros mil soldados ucranianos por los 24 que habrían recibido las autoridades de Moscú por parte de las de Kiev, como parte de los acuerdos alcanzados en Estambul.

Las autoridades ucranianas, no obstante, han matizado que esperarán hasta llevar a cabo el reconocimiento de los restos antes de confirmar que pertenecen a miembros de sus Fuerzas Armadas, tal y como señala Moscú.

En las últimas negociaciones que albergó Estambul, se acordó un intercambio de hasta 6.000 cadáveres por cada una de las partes. Ucrania ha estado recibiendo de manera periódica entregas de al menos un millar de cuerpos, a diferencia de Rusia.

No obstante, Kiev insiste en que Moscú a menudo complica deliberadamente el proceso de identificación al devolver muchos de los cuerpos mutilados, con partes en bolsas separadas, o que no se corresponden con el cadáver.

REGRESO DE NIÑOS UCRANIANOS

Por otro lado, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha agradecido este jueves al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, por la intermediación para traer de vuelta a los niños ucranianos "secuestrados" por Rusia durante la guerra.

"Agradecemos enormemente su solidaridad y la sincera atención que prestan a nuestros niños", ha expresado el presidente Zelenski. En total, han sido 83 los menores de edad ucranianos que han regresado desde Qatar desde finales de agosto.

Zelenski ha aprovechado su conversación con el emir de Qatar para invitarle a participar en una próxima cumbre que organiza junto a Canadá relacionada con la situación de los menores ucranianos que continúan en las zonas bajo control ruso. "Para nosotros es importante que Qatar esté representado", ha asegurado.