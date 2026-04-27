Ucrania.-AMP.-Muere un empleado de la central nuclear de Zaporiyia en un ataque con dron achacado al Ejército de Ucrania

Archivo - Reactores de la central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania - Victor / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un empleado de la central nuclear de Zaporiyia, situada en Ucrania y bajo control de Rusia a raíz de la invasión desatada en febrero de 2022, ha muerto este lunes a causa de un ataque con drones achacado a las fuerzas ucranianas, según ha denunciado la dirección de la planta, la más grande de Europa.

Así, la dirección de la planta ha señalado en un mensaje en redes sociales que "un conductor ha muerto a causa de un ataque de un dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra el edificio de transportes de la central nuclear de Zaporiyia", sin que las autoridades de Kiev se hayan pronunciado por ahora sobre el incidente.

"Esta es una pérdida terrible a irreparable", ha señalado, antes de prometer a la familia del fallecido "toda la asistencia y apoyo necesario" para hacer frente a "esta gran tragedia".

"Los empleados de la industria nuclear no deben ser objetivos. Cualquier ataque contra la central de Zaporiyia son una amenaza no solo para la población, sino para la seguridad. Es un golpe a la vida y al futuro", ha remachado.

Por su parte, el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado que ha sido informado del incidente y ha resaltado que el director general del organismo, Rafael Grossi, "reitera que los ataques contra la central nuclear de Zaporiyia o sus alrededores pueden poner en peligro la seguridad nuclear", por lo que ha recalcado que "no deben tener lugar".

"El equipo del OIEA sobre el terreno analizará el incidente y seguirá monitorizando la situación", ha subrayado en un breve mensaje publicado en redes sociales.

Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de los bombardeos contra la infraestructura de apoyo de la central, que se ha quedado sin corriente externa en más de una decena de ocasiones desde febrero de 2022, en medio de las alertas internacionales sobre el riesgo de accidente nuclear a causa de estos ataques.