Muere una mujer en un ataque ucraniano contra un autobús de un equipo bielorruso de fútbol infantil

Archivo - Bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Annette Riedl/dpa - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han denunciado este miércoles que una mujer ha muerto en un ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas contra un autobús en el que viajaba un equipo infantil de fútbol bielorruso que se dirigía a la ciudad de Gelendzhik, en la región rusa de Briansk.

El gobernador interino de la región, Yegor Kovalchuk, ha confirmado que el impacto ha provocado el fallecimiento de una mujer que "acompaña al equipo", al tiempo que ha indicado que otras seis personas --entre ellas cuatro niños-- han resultado heridas, según informaciones de la agencia de noticias TASS.

Además, ha explicado que el equipo viajaba por carretera desde la ciudad bielorrusa de Gómel y ha afirmado que todos los heridos han sido trasladados "rápidamente" a un hospital de la zona, donde están recibiendo la atención médica necesaria.

El Comité de Investigación de Rusia ha abierto una causa penal en relación con el ataque, achacado al Ejército de Ucrania. En total, 44 personas viajaban en el interior del autobús, de las cuales 28 eran menores de edad.

El Gobierno ruso ha condenado lo sucedido y ha calificado el ataque de "crimen abominable" perpetrado por "el régimen de Volodimir Zelenski que, pese a sus declaraciones hipócritas sobre el presunto compromiso con la defensa de los niños, los pone en peligro de manera consciente y sin duda alguna", tal y como ha indicado la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova.

Así, ha indicado que Moscú "pide a los organismos internacionales, gobiernos y al conjunto de la comunidad internacional que den una evaluación justa de los crímenes del régimen de Zelenski y condenen en los términos más firmes este atentado terrorista".

Además, ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas y heridos, y a los allegados de la mujer fallecida en el ataque. "Estamos en contacto directo con el Ministerio de Exteriores de Bielorrusia y con la Embajada del país en Moscú", ha aseverado.

El embajador de Rusia en Minsk, Boris Grizlov, ha afirmado que el ataque ha sido perpetrado de forma "completamente deliberada" y ha lamentado que se trata de un "acto inhumano de terrorismo", por lo que ha prometido que Rusia "identificará y recordará los nombres de todos los implicados en este acto atroz contra niños y civiles inocentes", tal y como recoge su canal de Telegram.

"No podrán evitar el castigo", ha afirmado Grizlov, que ha acusado a los militares ucranianos de apuntar "con precisión y directamente contra el autobús de pasajeros". "Era imposible que fallaran, no se podía confundir ocn ningún equipo militar. Sabían perfectamente lo que hacían", ha declarado.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Bielorrusia ha condenado también el ataque contra un "autobús civil" con "ciudadanos bielorrusos a bordo, incluidos niños", un acto que ha tildado de "terrorista". "Exigimos una explicación exhaustiva de parte de Ucrania", ha afirmado.

"En relación con este trágico incidente, consideramos importante resaltar la necesidad de adherirse a los procedimientos establecidos para organizar viajes de grupos de civiles, especialmente cuando son niños, a terceros países", recoge el texto. "También aclaramos la absoluta prohibición de viajar a zonas en conflicto o de combate, además de las regiones adyacentes", ha añadido.