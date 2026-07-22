Archivo - Ambulancia en Moscú, Rusia - BAI XUEQI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras 15 han resultado heridas este miércoles a causa de ataques lanzados por el Ejército de Ucrania contra las regiones rusas de Krasnodar y Stavropol, según han confirmado las autoridades locales, en medio de la guerra abierta en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha indicado en un mensaje en redes sociales que "una persona ha muerto y diez han resultado heridas" a causa de un "ataque masivo" por parte de las fuerzas ucranianas, antes de especificar que el fallecido trabajaba en una empresa en Armavir alcanzada por "restos de un dron" interceptado.

Asimismo, ha detallado que los diez heridos son trabajadores de un "complejo de almacenes" en Krasnodar, antes de apuntar que tres de ellos se encuentran en estado grave y reseñar que también hay daños materiales en "dos edificios de apartamentos en la ciudad" y dos viviendas en la localidad de Dinskaya.

El gobernador de Stavropol, Vladimir Vladimirov, ha confirmado por su parte cinco heridos a causa de un ataque con drones contra "un complejo de almacenes" en la localidad de Nevinomisk, al tiempo que ha manifestado que los bomberos están trabajando para intentar contener las llamas en las instalaciones.

Por su parte, Tatyiana Kim, fundadora del gigante del comercio electrónico ruso Wildberries, ha señalado que dos "centros logísticos" de la compañía han sido atacados en Krasnodar y Nevinomisk, confirmando que las instalaciones atacadas pertenecen a la empresa y que "hay víctimas".

"No hay palabras para describir todos los sentimientos y emociones que provocan los ataques contra la gente corriente, contra nuestros empleados, contra nosotros mismos, que simplemente hacemos nuestro trabajo", ha dicho en redes sociales. "Estas situaciones demuestran lo más importante: debemos seguir haciendo lo que hacemos por el bien de la gente", ha zanjado.

Estos sucesos tienen lugar tras la muerte durante el fin de semana de ocho personas en sendos ataques de Ucrania contra instalaciones de Wildberries en las regiones de Tambov y Moscú, tras lo que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, argumentó que habían sido alcanzados centros usados para "suministrar componentes sancionados para la producción de drones y equipamiento de navegación.

REIVINDICACIÓN DE ZELENSKI

El propio Zelenski ha reivindicado los ataques contra Krasnodar y Stavropol, que ha enmarcado en "las sanciones de largo alcance" de Ucrania, antes de especificar que han alcanzado "centros logísticos implicados en el suministro al Ejército ruso de componentes de drones, equipamiento de navegación y otros materiales, así como otro almacén de combustible".

"En aguas del mar Negro y el mar de Azov, un petrolero y cuatro buques de carga de la 'flota fantasma' rusa también fueron alcanzados", ha destacado el mandatario en un mensaje en redes sociales, sin que las autoridades rusas se hayan pronunciado por ahora sobre estos ataques.

"Damos las gracias a todos nuestros guerreros de las Fuerzas de Defensa de Ucrania por estos resultados. Con toda justicia, estamos llevando la guerra de vuelta a casa: a Rusia", ha puntualizado Zelenski. "Se necesita la paz, y Ucrania ha presentado a Rusia todas las propuestas posibles. Hay que obligarlos a recurrir a la diplomacia", ha apostillado.

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, ha indicado que durante las últimas horas han sido interceptados 242 drones ucranianos en varias regiones del país, incluidas Moscú, Krasnodar y Savropol, así como sobre aguas del mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014 por Rusia, un paso no reconocido por la comunidad internacional.