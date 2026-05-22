Ucrania.- AMP.- Muere una persona y 35 resultan heridas en un ataque de Ucrania contra un centro educativo en Lugansk

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras 35 han resultado heridas a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Ucrania contra un centro educativo en una localidad bajo control de Rusia en la provincia de Lugansk, según han denunciado las autoridades locales, que han afirmado que los trabajos de búsqueda y rescate continúan en el lugar.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia ha indicado que los rescatistas han logrado recuperar un cadáver entre los escombros del centro, situado en Starobilsk, antes de apuntar que habrían sido localizados otros cuerpos en la zona, por lo que el balance de fallecidos podría aumentar en las próximas horas, tal y como ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

El gobernador prorruso de Lugansk, Leonid Pasechnik, ha acusado a las Fuerzas Armadas ucranianas de ser responsables de "una tragedia" al "atacar a niños indefensos mientras dormían". "Drones enemigos han atacado un edificio académico y un dormitorio del Colegio Profesional de la Universidad de Pedagogía de Starobilsk"

"En el momento del ataque había en el lugar 86 niños de entre 14 y 18 años", ha dicho en un mensaje en redes sociales, antes de detallar que 35 han sufrido "heridas de diversa consideración". "Aún hay niños bajo los escombros y la búsqueda continúa", ha detallado Pasechnik, quien ha recalcado que las autoridades "están documentando las consecuencias de los ataques enemigos".

Tras ello, la portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, ha confirmado que las autoridades han abierto un caso por "ataque terrorista" en relación con el "ataque masivo por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas contra objetivos civiles en Starobilsk, en la República Popular de Lugansk".

Petrenko ha subrayado que las tropas ucranianas lanzaron un total de cuatro drones contra el lugar, donde se encontraban "86 estudiantes y un miembro del personal". "A causa del incidente, el edificio, de cinco plantas, se derrumbó hasta el segundo piso", ha detallado.

En este sentido, ha reseñado que "se cree que hay múltiples personas atrapadas bajo los escombros" y ha confirmado que hay investigadores en el lugar para recoger declaraciones de testigos, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora sobre el ataque.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha indicado a primera hora del día que durante la noche ha interceptado 217 drones lanzados por Ucrania contra territorio ruso. Así, ha especificado que los derribos han tenido lugar en Moscú, San Petersburgo, Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Vladimir, Kaluga, Kursk, Leningrado, Lípetsk, Nizhni Nóvgorod, Nóvgorod, Oriol, Riazán, Smolensk, Tver, Tula y Yaroslavl.