Muere una persona en un "ataque masivo" de Rusia contra Odesa, en el sur de Ucrania

Archivo - March 19, 2026, Odessa, Ukraine: Aftermath of a drone strike on a residential building on Yevreyska Street. Odesa was attacked by Russian attack drones. As of 12:00 PM on March 19, 2026, four people were injured as a result of a drone strike on - Europa Press/Contacto/Viacheslav Onyshchenko

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas este viernes a causa de un "ataque masivo" lanzado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Odesa (sur), según han denunciado las autoridades, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha afirmado en un mensaje en redes sociales que "las tropas rusas atacaron de forma masiva infraestructura civil" en la zona y ha detallado que entre los heridos hay un niño, antes de confirmar daños materiales en varios "edificios residenciales".

"Los equipos de rescate y emergencias están trabajando en las zonas afectadas por los ataques", ha dicho, antes de destacar que "se realizan labores para mitigar las consecuencias". Además, ha hecho hincapié en que las víctimas están recibiendo "toda la asistencia necesaria".

Así, la Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 121 drones y un misil guiado, antes de afirmar que 103 aparatos fueron interceptados. Sin embargo, ha confirmado impactos en 15 ubicaciones y ha alertado de que "el ataque continúa, dado que hay drones enemigos en el espacio aéreo".

El Ministerio de Defensa de Rusia ha detallado que su última oleada de ataques ha tenido como objetivo "centros logísticos, buques, e infraestructura portuaria y energética" en Kiev y Odesa, "usada en interés de las Fuerzas Armadas de Ucrania". Además, ha resaltado que entre los objetivos en Odesa figuró un buque "con armas de fabricación occidental".

Por su parte, la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado este viernes el impacto físico y mental que tiene el aumento de los ataques con drones rusos contra Kiev y ha recalcado que muchos de estos aparatos han impactado contra edificios residenciales, centros sanitarios y otras instalaciones civiles, lo que supone una violación del Derecho Internacional Humanitario.

"Es extenuante. La gente intenta seguir con su trabajo, pero esta sensación de agotamiento es muy palpable, y la gente está cada vez más cansada. Sobre todo teniendo en cuenta que, en estos momentos, es imposible desplazarse por Kiev con normalidad: se están cerrando puentes y algunas estaciones de metro están fuera de servicio", ha dicho Lesia Martseniuk, supervisora de salud mental de MSF.

"Los pacientes nos cuentan que sus familias sufre niveles de estrés considerables. Las actividades escolares y de guardería se interrumpen durante las alertas, mientras que los padres se preocupan por sus hijos y su seguridad", ha explicado, según un comunicado publicado por la organización.

Artem, un paciente de MSF herido durante un ataque perpetrado contra la localidad de Pohreby, en los alrededores de Kiev, relata que fue alcanzado cuando "iba de camino a un refugio" hablando por teléfono. "No lo conseguí: miré hacia atrás y vi algo volando hacia mí, y entonces caí. Me aplicaron el torniquete a tiempo y me llevaron al hospital. No estaba preocupado por mí, sino por mis compañeros que aún estaban dentro del edificio", detalla.

En este sentido, Maksym Riabokon, supervisor de fisioterapia de MSF, destaca que "es muy importante comenzar a rehabilitación lo antes posible" para tratar a estos pacientes. "Nuestra tarea principal es lograr que el paciente sea autosuficiente e independiente, proporcionarle las herramientas necesarias y ayudarle tan pronto como se haya estabilizado y haya sido operado", ha arguido.

Por ello, MSF ha lamentado la "ansiedad constante" que sufre la población de Kiev y sus alrededores ante este repunte de los ataques durante las últimas semanas, caracterizadas por "noches de insomnio, marcadas por el ruido de explosiones masivas". "Toda la sociedad de Kiev lo sufre", ha lamentado.