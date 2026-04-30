Ucrania.- AMP.- Muere una persona y decenas resultan heridas en ataques de Rusia sobre Odesa y Dnipró

Archivo - 11 March 2025, Ukraine, Odesa: A firefighter works at the scene of a fire caused by a Russian drone strike in Odesa. Photo: -/Ukrinform/dpa - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto y decenas más han resultado heridas como consecuencia de nuevos ataques a gran escala en las últimas horas de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre provincias del este y sureste de Ucrania, entre ellas Odesa y Dnipró.

En Dnipró, las autoridades locales han confirmado un fallecido y una quincena de heridos después de los ataques que han estado cayendo a lo largo de la mañana de este jueves, según ha revelado su gobernador, Oleksandr Ganzha.

En Odesa, en cambio, los bombardeos han caído durante la última noche. El número de heridos es ya de veinte, algunos de los cuales "luchan por su vida", ha informado el alcalde de la capital homónima, Serhi Lisak. El distrito de Primorski es el más afectado, aunque también el de Jadzhibeiski ha sufrido daños.

Lisak ha especificado en un mensaje en redes sociales que Rusia atacó "zonas residenciales e instalaciones civiles en varias partes de la ciudad", informando de daños materiales en "casas privadas y edificios residenciales", además de impactos en una guardería, un centro comercial, un hotel y un edificio administrativo.

La Fuerza Aérea ucraniana ha asegurado que las fuerzas rusas han lanzado un misil balístico Iskander y 206 drones, antes de agregar que 172 de los aparatos aéreos han sido interceptados. Sin embargo, ha confirmado que el misil y 32 drones han impactado en 22 puntos del país, sin más detalles.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha hecho eco de algunas de estas cifras y ha añadido que los ataques rusos han estado cayendo durante la mañana en otras partes del país, dejando a muchos personas sin luz, por ejemplo, en Mikoaiv. Se han registrado explosiones en Zaporiyia o Járkov, también.

Zelenski ha señalado que este tipo de ataques son un recordatorio de que la guerra continúa y que se necesita, además de apoyar la defensa de Ucrania, seguir presionado a Rusia para que ponga fin a su agresión. "La presión no debe disminuir y las sanciones deben surtir efecto", ha dicho en redes sociales.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha manifestado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 189 drones ucranianos en las regiones de Astracán, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kursk, Lípetsk, Nizhni Nóvgorod, Rostov, Riazán, Samara, Saratov, Tula y Ulianovsk, sin información sobre víctimas o daños.