Ucrania.- AMP.- Muere una persona en una nueva oleada de ataques de Rusia contra Kiev y otras provincias de Ucrania

July 6, 2026, Kyiv Region, Ukraine: Damaged beds inside a building destroyed in a massive combined Russian attack, Vyshneve, Kyiv region, Ukraine, on July 6, 2026. Russian forces launched a large-scale attack on the city and the region using ballistic and - Europa Press/Contacto/Volodymyr Tarasov

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este miércoles a causa de una oleada de ataques lanzados por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, y otras provincias del país, según han denunciado las autoridades, que han acusado a Moscú de lanzar siete misiles y cerca de 170 drones durante la noche.

En Kiev, donde han sido registradas "potentes explosiones" producto de misiles balísticos lanzados contra la urbe, el balance de heridos asciende a dos víctimas, según ha informado en redes el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

Asimismo, por cuenta de los referidos ataques contra la capital ucraniana varios almacenes del distrito de Desnianski han resultados incendiados, así como en el de Sviatoshinski se ha declarado un incendio en un edificio no residencial.

El alcalde de Jersón, Yaroslav Shanko, ha confirmado por su parte una mujer muerta a causa del impacto de un dron contra un minibús en la ciudad. "Su identidad está siendo determinada por los servicios competentes", ha dicho, antes de especificar que además hay otro herido en estado grave.

Con relación a la ciudad de Járkov, donde han resultado afectadas más de una veintena de viviendas particulares, cristales de las ventanas de la iglesia o la red de alumbrado público, el alcalde Igor Terejov ha informado de que al menos dos personas presentan una "reacción aguda al estrés".

La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado en un comunicado que Rusia ha lanzado siete misiles y cerca de 169 drones contra el país, antes de afirmar que 139 de los aparatos aéreos no tripulados han sido interceptados por los sistemas de defensa antiaérea.

Sin embargo, ha confirmado el impacto de cinco misiles balísticos en cuatro puntos del país y el de 20 drones en otras once ubicaciones, a lo que se suma la caída de fragmentos de las interceptaciones en otras siete. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que el ataque contra Kiev ha tenido como objetivo "instalaciones militares-industriales" en la capital, antes de incidir en que se trata de "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura en Rusia".