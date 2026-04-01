Ucrania.- AMP.- Mueren 30 personas tras estrellarse un avión militar ruso en la península de Crimea

Archivo - Bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Annette Riedl/dpa - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este miércoles de que al menos 30 personas han muerto al estrellarse el avión de transporte militar 'An-26' de la Fuerza Aérea en el que viajaban sobre la península de Crimea, que fue anexionada en 2014 por Moscú.

"Un equipo de búsqueda y rescate ha localizado el lugar el accidente. Según las primeras informaciones, los siete tripulantes y 23 pasajeros han muerto", ha indicado el Ministerio en un comunicado en el que ha señalado que la causa preliminar apunta a un "falló técnico". Así, ha confirmado que el incidente no ha dejado supervivientes.

Sobre el terreno hay desplegada ya una comisión del Ministerio y un equipo del Comité de Investigación ruso. El avión perdió el contacto con la torre el martes sobre las 18.00 (hora local) cuando realizaba un "vuelo regular" sobre Crimea.

"Los órganos de investigación militar del Comité de Investigación de Rusia han abierto una causa penal por el accidente en virtud del artículo 351 del Código Penal ruso (violación de las normas de vuelo o de la preparación del mismo)", recoge el texto.