September 23, 2026, Kramatorsk, Donetsk Oblast, Ukraine: The aftermath of a Russian KAB aerial bomb strike that damaged a church and residential buildings in the frontline city of Kramatorsk, Donetsk region. Multiple people were injured in the attack.,Ima - Cameron Jones-Manley / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 33 personas han muerto y otra veintena más ha resultado heridas como consecuencia de un ataque del Ejército ruso en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, la mayoría de ellos después de que el impacto alcanzara dos autobuses.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha informado de que son 30 las víctimas mortales del ataque ruso con una bomba guiada modelo D-30 SN UMPB que ha caído a las 10:00, hora local, sobre dos autobuses, mientras que otras tres han fallecido tras un bombardeo en la localidad de Bilenke.

"Estas no son 'consecuencias de la guerra' ni frías estadísticas. Son personas asesinadas por el Ejército ruso. Rusia llega a territorio ucraniano con muerte. Ataca nuestras ciudades, mata a nuestra gente y multiplica sus crímenes cada día, ha expresado el gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, en sus redes sociales.

"No hay ni puede haber justificación alguna para esto", ha dicho Filashkin, quien ha informado de la suspensión del transporte público en las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk. "Un autobús con pasajeros es un objetivo atractivo" para los rusos, ha dicho el gobernador.

"Rusia ignora deliberadamente todas las reglas imaginables de la guerra y las normas del Derecho Internacional Humanitario. Elige objetivos donde puede causar el mayor daño a la población civil", ha denunciado.

En redes sociales, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también se ha hecho eco de lo ocurrido, si bien en el momento de hacerlo mencionaba una docena de fallecidos. Junto al ataque en Kramatorsk, ha lamentado otras ofensivas rusas que han resultado mortales durante las últimas horas, como la de Kiev.

En la capital ucraniana, al menos tres personas han muerto y otras quince han resultado heridas. Si bien Zelenski ha agradecido nuevamente a aquellos socios "que no se quedaron en silencio" sobre estos "crímenes", les han instado del mismo modo a ir más allá de las "palabras" y acelerar las entregas de paquetes de defensa.

"El suministro de antimisiles, municiones para nuestra aviación de combate, inversiones en interceptores: todo esto efectivamente funciona para salvar vidas todos los días", ha remarcado.

El ataque llega cuando el país está de luto nacional por la treintena de muertos registrados en la oleada de ataques lanzada por el Ejército de Rusia este miércoles contra la capital, Kiev, y doce provincias de Ucrania, incluyendo 22 fallecidos en la región de Chernígov, la más castigada por los bombardeos.