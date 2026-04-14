Mueren cinco personas y decenas resultan heridas por un ataque de Rusia sobre Dnipró, en Ucrania

April 13, 2026, Zaporizhzhia, Ukraine: A fire caused by a Russian drone strike rages in an office building in Zaporizhzhia, Ukraine, April 13, 2026. The Russian attack also damaged industrial enterprises and nearby residential buildings. - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucraninas han informado este martes de la muerte de cinco personas, así como de otras 27 heridas, como consecuencia de un nuevo ataque del Ejército ruso sobre la ciudad de Dnipró, un día después de que concluyera la tregua por la Pascua ortodoxa.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha detallado en sus redes sociales que una decena de los heridos ha tenido que ser hospitalizada por heridas de gravedad, provocadas especialmente por metralla.

Los ataques han caído en otras localidades de la provincia, tales como Krivói Rog, Nikopol, o Sinélnikove, dañando viviendas particulares, o infraestructura civil, según ha contado Ganzha.

Por su parte, el alcalde de Dnipró, Boris Filatov, ha enviado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha decretado este miércoles luto oficial.

Las fuerzas rusas han utilizado un misil balístico para este nuevo ataque, que ha caído sobre las 11.30 horas, hora local, según han apuntado las autoridades.

Este mismo día, la ciudad de Chernígov, en el norte del país, ha sido también objetivo de los drones rusos, según ha denunciado su alcalde, Dimitri Brizhinski. En Jersón, los ataques de este martes han dejado un muerto y una decena de heridos.

En las últimas horas, Rusia acusado a Ucrania de haber infringido más de 6.500 veces la tregua por la Pascua ortodoxa, habiendo matado a dos personas.