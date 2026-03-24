Ucrania.- AMP.- Mueren cuatro personas en un nuevo "ataque masivo" de Rusia contra Ucrania

Archivo - 07 May 2025, Ukraine, Kiev: Smoke rises from a fire-stricken apartment block damamged by the falling Russian drone. Photo: -/Ukrinform/dpa - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto en un nuevo "ataque masivo" por parte del Ejército de Rusia contra Ucrania, según ha denunciado este martes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha trasladado a sus aliados que "es necesaria mayor protección para salvar vidas" en medio de la invasión rusa, lanzada en febrero de 2022.

Zelenski ha detallado que varios edificios de apartamentos han sufrido daños en Zaporiyia y Poltava, mientras que en Járkov "un dron impactó contra un tren eléctrico". "En total, se han registrado daños en once regiones", ha manifestado, antes de trasladar sus condolencias a las familias de las víctimas.

La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado que las tropas rusas lanzaron más de 390 drones y 34 misiles de diferentes tipos, lo que ha llevado a Zelenski ha resaltado que "estas cifras demuestran claramente la necesidad de mayor protección para salvar vidas de los ataques rusos".

"Es importante seguir apoyando a Ucrania", ha señalado en redes sociales, donde ha destacado que "es crucial que todos los acuerdos sobre defensa aérea se implementen a tiempo". "Es fundamental que Europa sea capaz de producir la cantidad necesaria de misiles de defensa aérea para protegerse de cualquier amenaza", ha zanjado.

En este contexto, la Fuerza Aérea ha especificado que los sistemas de defensa aérea han logrado interceptar 25 misiles y 365 drones, si bien ha confirmado impactos en 22 ubicaciones. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.

Tras ello, el Ministerio de Defensa ruso ha indicado que este "ataque masivo" ha sido ejecutado "en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles", según un comunicado publicado a través de sus redes sociales.

Así, ha especificado que en el mismo se han usado "armas de precisión" y drones y ha agregado que los objetivos han sido "empresas del complejo militar-industria de Ucrania que producen varios tipos de misiles y componentes", así como "bases aéreas", según la agencia rusa de noticias Interfax.

"Todos los objetivos designados han sido alcanzados", ha zanjado, antes de puntualizar que, además, los sistemas de defensa aérea rusos han destruido 55 drones ucranianos durante las últimas horas contra las regiones de Moscú, Kursk, Bélgorod, Briansk, Kaluga, Tula, Lípetsk, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.