Ucrania.- AMP.- Mueren dos personas en un ataque del Ejército de Rusia contra Zaporiyia, en el este de Ucrania

Al menos dos personas han muerto este martes en un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra una localidad en la provincia ucraniana de Zaporiyia, situada en el este y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha indicado en su cuenta en Telegram que "dos personas han muerto y catorce han resultado heridas a causa de los ataques enemigos contra Polohivski y Zaporiyia", sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre estos bombardeos.

Por su parte, el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano ha detallado que entre los heridos hay dos niños, antes de señalar que los equipos de emergencias están respondiendo a varios incendios de gran tamaño en tres edificios residenciales, un centro de mantenimiento y un aparcamiento.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se ha referido a lo ocurrido como "el clásico día" para una Rusia que consigue nuevamente evitar cualquier tipo de "sanción internacional fuerte" a pesar de "prolongar la guerra".

Zelenski ha denunciado que estos "brutales ataques" carecen de finalidad militar" y ha asegurado que Rusia continúa llevando a cabo este tipo de ofensivas porque no tiene ningún coste posterior. "Hasta que no sienta graves pérdidas, sobre todo económicas, evitará la diplomacia real y el fin de la guerra", ha advertido.

Es por ello que el presidente ucraniano ha vuelto a incidir a sus socios en la necesidad de aplicar sanciones más severas contra la maquinaria de guerra rusa. "Es importante que el mundo reaccione a cada golpe", ha dicho en redes sociales.

"Es importante que Europa, Estados Unidos, los países del G7 y del G20 no le den tiempo a Rusia para la guerra. Se necesitan sanciones severas. Se necesitan aranceles fuertes al comercio ruso", ha reclamado.

Zaporiyia es, junto con Donetsk, Lugansk y Jersón, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.