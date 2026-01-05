Mueren dos personas en ataques de Rusia contra Kiev y una ciudad situada en sus alrededores

Archivo - Una ambulancia frente a un edificio alcanzado por un dron lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este lunes a causa de unos ataques ejecutados por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, y una localidad situada en sus alrededores, según han denunciado las autoridades, en medio de la invasión desatada en febrero de 2022.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha afirmado en su cuenta en Telegram que el ataque contra la capital ha alcanzado un centro médico, antes de subrayar que dos de los heridos se encuentran en estado grave, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Asimismo, ha especificado que había 26 pacientes en la clínica, situada en el distrito de Obolon, en el momento del ataque, sin que las autoridades de Rusia se hayan pronunciado por ahora sobre el mismo.

Por su parte, la Policía de la región de Kiev ha apuntado en Telegram que otra persona ha muerto en un ataque contra la localidad de Fastiv, donde ha sido "destruido" un edificio residencial. Asimismo, varias viviendas, vehículos y edificios han sufrido daños de diversa consideración.

Tras ello, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado el ataque ruso contra Kiev y ha ironizado con que "el Ejército ruso 'derrotó' a otro hospital con una unidad de pacientes funcional". "Los pacientes tuvieron que ser evacuados. Hay víctimas", ha lamentado, antes de confirmar al menos un fallecido.

"Por supuesto, los ucranianos restaurarán este hospital. Así somos: los ucranianos siempre reconstruimos lo destruido", ha asegurado, al tiempo que ha reseñado que los servicios de emergencia y trabajadores de sectores esenciales trabajan paa reparar los daños en otras zonas del país y restaurar el suministro eléctrico.

"Es crucial que nuestros socios nunca olviden: la defensa aérea es necesaria a diario; la financiación para la producción de drones interceptores es necesaria a diario; el equipamiento para el sector energético es necesario a diario", ha insistido a través de un mensaje en redes sociales.

En este sentido, ha puntualizado que las autoridades ucranianas trabajarán durante esta semana con "los socios europeos y estadounidenses" para "garantizar que Ucrania reciba la asistencia que necesita". "Doy las gracias a todos los que apoyan a nuestro Estado y a nuestro pueblo", ha zanjado.

La Fuerza Aérea ucraniana ha resaltado que Rusia ha lanzado durante las últimas horas 165 drones y nueve misiles balísticos Iskander, al tiempo que ha recalcado que los sistemas de defensa aérea han logrado derribar 137 aparatos no tripulados.

Sin embargo, ha confirmado que "se han confirmado impactos de los misiles balísticos y 26 drones en diez puntos, así como la caída de fragmentos de drones derribados en nueve ubicaciones". "El ataque continúa, ya que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo (ucraniano)", ha advertido.